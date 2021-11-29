https://sputnik-georgia.ru/20211129/grazhdane-shveytsarii-podderzhali-na-referendume-vvedenie-covid-pasportov-262432156.html

Граждане Швейцарии поддержали на референдуме введение COVID-паспортов

Граждане Швейцарии поддержали на референдуме введение COVID-паспортов

Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T08:02+0400

2021-11-29T08:02+0400

2021-11-29T08:30+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Швейцарские избиратели на референдуме в воскресенье поддержали правительственные меры по борьбе с коронавирусом, сообщила BBC.По предварительным данным, 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу правительства о введения COVID-паспортов, а 38,15% высказались против. COVID-сертификаты будут выдаваться всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус.На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли граждане Швейцарии поправки в принятый в марте федеральный закон "О правовых основах противодействия пандемии COVID-19", которые расширяют финансовую помощь государства предприятиям и частным лицам, пострадавшим от пандемии, а также юридически подтверждают требование властей о наличии COVID-сертификатов.В то же время введение паспортов о вакцинации не одобрили в 2 из 26 швейцарских кантонов и полукантонов: против инициативы выступили более 51% жителей кантона Швиц и почти 56% населения полукантона Аппенцелль-Иннерроден.В Швейцарии полностью вакцинировано от коронавируса чуть меньше двух третей населения, это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Сейчас количество случаев заражения увеличивается на 40-50% еженедельно.С начала пандемии швейцарское правительство удерживало баланс при введении мер по контролю за распространением вируса. Запреты в Швейцарии никогда не были такими суровыми как в соседних странах. В Швейцарии полностью вакцинировано от коронавируса чуть меньше двух третей населения, это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Сейчас количество случаев заражения увеличивается на 40-50% еженедельно.С начала пандемии швейцарское правительство удерживало баланс при введении мер по контролю за распространением вируса. Запреты в Швейцарии никогда не были такими суровыми, как в соседних странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, швейцария, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса