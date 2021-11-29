https://sputnik-georgia.ru/20211129/gruziya-provedet-sotsialnuyu-reformu-po-metodu-evropeyskikh-stran-262460310.html

Грузия проведет социальную реформу по методу европейских стран

Грузия проведет социальную реформу по методу европейских стран

Подготовка законодательной базы в рамках социальной реформы поручена вице-премьеру Левану Давиташвили, который отправится с рабочей группой в Европу 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T19:51+0400

2021-11-29T19:51+0400

2021-11-29T20:13+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Рабочая группа из Грузии посетит несколько европейских стран для изучения опыта реализации реформы социальной политики в начале декабря, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.На прошлой неделе Гарибашвили анонсировал в Грузии реформу по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и почти половина из них трудоспособные, но не работают, боясь потерять государственное пособие.Подготовка соответствующей законодательной инициативы поручена вице-премьеру, главе Минсельхоза Грузии Левану Давиташвили, который отправится с рабочей группой в Европу в декабре.В планах правительства помочь трудоустроиться в 2022 году минимум 50 тысячам граждан со статусом социально-незащищенных.По словам Левана Двиташвили, спрос на рабочую силу в частном секторе достаточно высок, хотя бы в том же сельском хозяйстве. Соискатели во многих случаях отказываются работать, опасаясь потерять статус соцнезащищенного лица и государственное пособие. А новая программа застрахует их от этого, отметил вице-премьер.Чтобы мотивировать частный сектор, государство полностью профинансирует переподготовку и тренинги по повышению квалификации этой категории граждан.По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получали 633 586 человек (71 724 семьи), что составляет 17% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Прожиточный минимум трудоспособного мужчины в Грузии, согласно данным Национальной службы статистики на октябрь, составляет 224,2 лари.Также, по данным службы статистики, средняя ежемесячная номинальная зарплата в Грузии, по данным на второй квартал года, составляет 1 328 лари (при курсе 3.09).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, безработица