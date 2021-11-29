https://sputnik-georgia.ru/20211129/kovid-statistika-gruzii-dannye-za-sutki-snizilis-no-epidsituatsiya-ne-izmenilas-262441943.html

Ковид-статистика Грузии: данные за сутки снизились, но эпидситуация не изменилась

Ковид-статистика Грузии: данные за сутки снизились, но эпидситуация не изменилась

К этому времени в клиниках Грузии 1 728 тяжелых ковид-пациентов, 377 человек подключены к аппарату искусственного дыхания 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T12:51+0400

2021-11-29T12:51+0400

2021-11-29T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 954 случая инфицирования COVID-19, скончалось 47 пациентов, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).За последние сутки количество новых инфицированных составило 3 333, а число умерших – 56.С начала пандемии в Грузии зарегистрировано 840 593 случая заболевания коронавирусом. Скончались 11 974 человека.Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ>>Вместе с тем за последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 477 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 783 987.По данным Центра, всего к 29 ноября была сделана 2 155 561 прививка, в том числе 2 479 за последние сутки.Также за сутки сделано 20 068 тестов на коронавирус: 12 613 – на антиген, 7 455 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 28 ноября, составляет 9,02%, за две недели – 9%, за семь дней – 9,04%.Из общего числа новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 015 инфицированных.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 313, Самегрело - Земо Сванети – 106, Аджария –105, Квемо Картли – 97, Шида Картли – 85, Кахети – 84, Самцхе-Джавахети – 49, Мцхета-Мтианети – 46, Гурия – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.На данный момент в Грузии 44 606 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении. В клиниках 1 728 пациентов в тяжелом состоянии, из них 377 подключены к аппарату искусственного дыхания. 36 880 человек проходят курс лечения на дому.В карантинном пространстве находятся 37 человек, 1 150 помещены в ковид-гостиницы.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/omikron-opasnee-delty--voz-izuchaet-novyy-shtamm-262437303.html

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