https://sputnik-georgia.ru/20211129/menya-kolbasit-bilan-prokommentiroval-svoe-vystuplenie-v-netrezvom-vide--262436029.html

"Меня колбасит": Билан прокомментировал свое выступление в нетрезвом виде

"Меня колбасит": Билан прокомментировал свое выступление в нетрезвом виде

Артист вновь выступил в нетрезвом состоянии

2021-11-29T11:34+0400

2021-11-29T11:34+0400

2021-11-29T11:34+0400

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дима билан

алкогольные напитки

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российский певец Дима Билан прокомментировал свое выступление в нетрезвом виде – инцидент произошел на свадьбе, где выступал певец. Не так давно в Сети появился видеоролик, на котором Билан выступает на корпоративе в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло на свадьбе в Казахстане, где Билан стал почетным гостем. Присутствующие быстро поняли, что певец перебрал со спиртными напитками. После произошедшего артист решил ответить всем поклонникам и извинился перед публикой. "Неужели вы никогда не напивались? Не поверю. Да, мне очень стыдно. И, вероятно, я завтра буду жалеть об этих сторис. Но я неплохой парень, даже можно сказать, что хороший. Столько переживаний вокруг. Мне скоро 40 и меня колбасит", – ответил артист и добавил, что не спал несколько дней перед мероприятием, разрываясь между съемками и записью новых хитов. Также он заинтриговал фанатов заявлением о том, что у него есть две тайны от фанатов, которые пока что не могут стать достоянием общественности. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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алкоголь, дима билан, алкогольные напитки, российский шоу-бизнес