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Дима Билан

Билан: Моргенштерн говорил, что вырос на моих песнях

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (234)
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Творчество Моргенштерна считается скандальным, так как в текстах песен изобилует матерная лексика и непристойные выражения - от этого Билан открестился

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Скандально известный российский рэпер Моргенштерн, оказывается, вырос на музыке популярного исполнителя Димы Билана. Об этом сам Билан заявил в интервью изданию OK.Magazine.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли уже появились люди, которые подходят за автографом и говорят, что выросли на песнях Билана, музыкант заявил, что это случилось очень давно.

"Даже общаясь с очень известными, очень одиозными, кого ни назови сейчас, каждый артист, который рвет сейчас все площадки, пишет и говорит: "Я вырос на этой песне". Моргенштерн тот же самый говорил, что он вырос на моих песнях, Слава Мэрлоу", - признался Билан.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

При этом музыкант в какой-то мере начал оправдываться, что "не учил плохому".

"Но, простите, я думаю, что не учил плохому, я думаю, музыка могла так или иначе затесываться в подсознание. Я думаю, что какая-то часть моей музыки всё равно затесалась, пусть она отвечает за светлую сторону", - подчеркнул Дима Билан.

Стоит отметить, что творчество Моргенштерна считается действительно скандальным, так как в текстах песен изобилует матерная лексика и непристойные выражения. Несмотря на это клипы артиста в YouTube набирают миллионы просмотров

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (234)
Теги:
Моргенштерн, Дима Билан

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