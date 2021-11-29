https://sputnik-georgia.ru/20211129/oppozitsiya-podderzhivaet-initsiativu-premera-gruzii-o-zakrytii-onlayn-kazino-262446856.html

Оппозиция поддерживает инициативу премьера Грузии о закрытии онлайн-казино

Оппозиция поддерживает инициативу премьера Грузии о закрытии онлайн-казино

По неофициальным данным, в Грузии более 700 тысяч лудоманов 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T14:19+0400

2021-11-29T14:19+0400

2021-11-29T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Представители оппозиционных партий поддержали инициативу премьер-министра Грузии о введении жесткий регуляций в отношении онлайн-казино.Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в прошлый понедельник выступил с инициативой запретить в стране онлайн-казино. На первом этапе планируется повысить им налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), а на втором этапе – вообще запретить деятельность всех онлайн-казино.Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры>>Одобрив намерения правительства, вместе с тем оппозиция назвала это шаг "популистским", считая, что его нужно было сделать давно с учетом того, какую социальную проблему представляют азартные игры."Должна быть запрещена реклама онлайн-казино, люди не должны поощряться и вовлекаться в азартные игры. Конечно, мы разделяем это. Что касается других инициатив, будь то возрастное ограничение, повышение налогов – альтернативы действительно есть. Эта инициатива оставляет популистское впечатление, чем реальное решение проблемы", – сказала член партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия.По словам представителя партии "Лело" Григола Гегелия, игорный бизнес в стране практически не регулируется, поэтому в этом направлении необходимы правильные и разумные правила.За полный запрет не только онлайн-казино, но и всего игорного бизнеса выступает лидер партии "Для народа" Анна Долидзе."Конечная задача должна заключаться в том, чтобы запретить эти игры, а до этого необходим пошаговый план, который будет включать в себя ужесточение контроля, повышение возраста, барьер на проигрыш той суммы, которой нет на руках", – сказала Долидзе.Согласно результатам исследования Национального центра по контролю заболеваний, из 3 080 опрошенных подростков в возрасте 14-17 лет 12% – лудоманы. Еще 20% проводят на игровых сайтах "чрезмерное время".Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/obschestvennaya-organizatsiya-dovolna-initsiativoy-premera-gruzii-o-zaprete-onlayn-kazino-262283603.html

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