https://sputnik-georgia.ru/20211129/saakashvili-vzyali-pod-kupol-ili-novye-obvineniya-oppozitsii-262459430.html
Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции
Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции
Оппозиционеры утверждают, что во дворе Горийского госпиталя находится "система купол", которая излучает электромагнитные волны 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T19:18+0400
2021-11-29T19:18+0400
2021-11-29T19:35+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
грузинская мечта
роман гоциридзе
нино ломджария
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В адрес властей Грузии прозвучали новые обвинения - оппозиционеры утверждают, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили хотят довести до психического расстройства.После 50-дневной голодовки врачи, помимо прочего, поставили Саакашвили диагноз посттравматического стрессового расстройства. Экс-президент объявил голодовку в первый же день ареста, 1 октября, и прекратил ее лишь после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года>>Пока целые консилиумы врачей обсуждают анализы Саакашвили и как лучше продолжать лечение, руководитель Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе решил сделать скандальное заявление. По его словам, во дворе Горийского военного госпиталя под окнами палаты Саакашвили стоит машина, т.н. "система купол", которая излучает электромагнитные волны, вызывающие психическое расстройство, и может даже привести к смерти человека.Чаладзе утверждает, что машина находится во дворе госпиталя с тех пор, как туда этапировали Саакашвили.Радиус опасного воздействия т.н. "системы купол" - 100 метров. При этом ее излучение фиксируется даже на расстоянии 1 километра. Об этом Чаладзе рассказал журналистам. Он также сказал, что обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой изучить вопрос, а также к дипломатическому корпусу с просьбой отреагировать на происходящее строжайшим образом.Чаладзе оказался не единственным, кто считает, что власти хотят довести Саакашвили до нервного расстройства. Депутат парламента, лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани написала на своей странице в Facebook, что еще в начале октября предупреждала об опасности здоровью Саакашвили. Тогда она заявила, что это может быть нервное расстройство, вызванное излучением или радиоволнами, что может привести к смерти или деморализации экс-президента.Еще один оппозиционный депутат парламента Роман Гоциридзе решил отшутиться на эту тему. "В действительности это окажется аппаратом дистанционной лазерной вакцинации антиваксеров среди медперсонала", - написал член "Единого национального движения" в Facebook.Представители правящей партии "Грузинская мечта" предпочли никак не комментировать эту тему.Что касается Саакашвили, в понедельник он впервые лично предстал перед судом. Когда судьи предоставили экс-президенту слово, он ни разу не присел, говорил около часа. Большая часть выступления касалась достижений Грузии при его президентстве.В понедельник рассматривалось дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому экс-президент обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, роман гоциридзе, нино ломджария
Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции
19:18 29.11.2021 (обновлено: 19:35 29.11.2021)
Оппозиционеры утверждают, что во дворе Горийского госпиталя находится "система купол", которая излучает электромагнитные волны
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В адрес властей Грузии прозвучали новые обвинения - оппозиционеры утверждают, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили хотят довести до психического расстройства.
После 50-дневной голодовки врачи, помимо прочего, поставили Саакашвили диагноз посттравматического стрессового расстройства. Экс-президент объявил голодовку в первый же день ареста, 1 октября, и прекратил ее лишь после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
Пока целые консилиумы врачей обсуждают анализы Саакашвили и как лучше продолжать лечение, руководитель Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе решил сделать скандальное заявление. По его словам, во дворе Горийского военного госпиталя под окнами палаты Саакашвили стоит машина, т.н. "система купол", которая излучает электромагнитные волны, вызывающие психическое расстройство, и может даже привести к смерти человека.
Чаладзе утверждает, что машина находится во дворе госпиталя с тех пор, как туда этапировали Саакашвили.
Радиус опасного воздействия т.н. "системы купол" - 100 метров. При этом ее излучение фиксируется даже на расстоянии 1 километра. Об этом Чаладзе рассказал журналистам. Он также сказал, что обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой изучить вопрос, а также к дипломатическому корпусу с просьбой отреагировать на происходящее строжайшим образом.
Чаладзе оказался не единственным, кто считает, что власти хотят довести Саакашвили до нервного расстройства. Депутат парламента, лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани написала на своей странице в Facebook
, что еще в начале октября предупреждала об опасности здоровью Саакашвили. Тогда она заявила, что это может быть нервное расстройство, вызванное излучением или радиоволнами, что может привести к смерти или деморализации экс-президента.
Еще один оппозиционный депутат парламента Роман Гоциридзе решил отшутиться на эту тему. "В действительности это окажется аппаратом дистанционной лазерной вакцинации антиваксеров среди медперсонала", - написал член "Единого национального движения" в Facebook
.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" предпочли никак не комментировать эту тему.
Что касается Саакашвили, в понедельник он впервые лично предстал перед судом. Когда судьи предоставили экс-президенту слово, он ни разу не присел, говорил около часа. Большая часть выступления касалась достижений Грузии при его президентстве.
В понедельник рассматривалось дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому экс-президент обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.
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