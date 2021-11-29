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Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос, отметили в Китае
2021-11-29T12:35+0400
2021-11-29T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Sinovac, китайская фармацевтическая компания, заявила о том, что изучает новый штамм коронавируса "омикрон" и в случае необходимости готова начать разработку вакцины, пишет издание "Пэнпай".Компания уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в данное время усиленно исследует штамм и его образцы, дабы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма", отмечает СМИ."Омикрон" опаснее дельты? – ВОЗ изучает новый штамм &gt;&gt;&gt;"У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.Примечательно, что Sinovac до этого также работала над созданием вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".ВОЗ 29 ноября назвала угрозу распространение штамма "омикрон" глобальным риском. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" на сегодняшний день не выявлено и большинство существующих диагностических тестов могут фиксировать новый штамм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, китай, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"

12:35 29.11.2021
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHAКитайская вакцина Sinovac
Китайская вакцина Sinovac - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос, отметили в Китае
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Sinovac, китайская фармацевтическая компания, заявила о том, что изучает новый штамм коронавируса "омикрон" и в случае необходимости готова начать разработку вакцины, пишет издание "Пэнпай".
Компания уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в данное время усиленно исследует штамм и его образцы, дабы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма", отмечает СМИ.
"Омикрон" опаснее дельты? – ВОЗ изучает новый штамм >>>
"У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.
Всемирная организация здравоохранения - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ
11:43
Примечательно, что Sinovac до этого также работала над созданием вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".
ВОЗ 29 ноября назвала угрозу распространение штамма "омикрон" глобальным риском. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" на сегодняшний день не выявлено и большинство существующих диагностических тестов могут фиксировать новый штамм.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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