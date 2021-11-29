https://sputnik-georgia.ru/20211129/sinovac-gotov-sozdat-vaktsinu-ot-novogo-shtamma-koronavirusa-omikron-262441487.html
Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос, отметили в Китае
2021-11-29T12:35+0400
2021-11-29T12:35+0400
2021-11-29T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Sinovac, китайская фармацевтическая компания, заявила о том, что изучает новый штамм коронавируса "омикрон" и в случае необходимости готова начать разработку вакцины, пишет издание "Пэнпай".Компания уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в данное время усиленно исследует штамм и его образцы, дабы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма", отмечает СМИ."Омикрон" опаснее дельты? – ВОЗ изучает новый штамм >>>"У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.Примечательно, что Sinovac до этого также работала над созданием вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".ВОЗ 29 ноября назвала угрозу распространение штамма "омикрон" глобальным риском. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" на сегодняшний день не выявлено и большинство существующих диагностических тестов могут фиксировать новый штамм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, китай, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос, отметили в Китае
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Sinovac, китайская фармацевтическая компания, заявила о том, что изучает новый штамм коронавируса "омикрон" и в случае необходимости готова начать разработку вакцины, пишет издание "Пэнпай".
Компания уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в данное время усиленно исследует штамм и его образцы, дабы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма", отмечает СМИ.
"У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.
Примечательно, что Sinovac до этого также работала над созданием вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".
ВОЗ 29 ноября назвала угрозу распространение штамма "омикрон" глобальным риском. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" на сегодняшний день не выявлено и большинство существующих диагностических тестов могут фиксировать новый штамм.
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