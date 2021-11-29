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Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект
Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект
Власти считают, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и на это необходимо реагировать 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T13:06+0400
2021-11-29T13:19+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
аптека
минздрав
екатерина тикарадзе
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Правительство Грузии внесет в парламент новую законодательную инициативу о регулировании фармацевтического рынка в декабре текущего года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник."Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок&gt;&gt;Глава грузинского правительства ранее заявил, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это реагировать. На заседании экономического совета премьер поднял вопрос пересмотра цен на фармацевтическом рынке, и поручил соответствующим ведомствам разработать законодательные инициативы по регулированию цен на лекарства.В середине ноября была создана рабочая группа для разработки конкретных инициатив по регулированию цен на лекарства, которым в конечном итоге будет придан законодательный вид.Как ранее заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, работа в направлении цен на медикаменты ведется в Минздраве с 2019 года. В частности, министерство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на рынке.Как отметил председатель Национального агентства конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе, цель 11 рекомендаций, подготовленных агентством, – значительно снизить затраты потребителя на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, аптека, минздрав, екатерина тикарадзе

Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект

13:06 29.11.2021 (обновлено: 13:19 29.11.2021)
© Pixabay / katicaj Лекарства и медикаменты
Лекарства и медикаменты - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© Pixabay / katicaj
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Власти считают, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и на это необходимо реагировать
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Правительство Грузии внесет в парламент новую законодательную инициативу о регулировании фармацевтического рынка в декабре текущего года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок>>
Глава грузинского правительства ранее заявил, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это реагировать. На заседании экономического совета премьер поднял вопрос пересмотра цен на фармацевтическом рынке, и поручил соответствующим ведомствам разработать законодательные инициативы по регулированию цен на лекарства.

"Как и обещали, мы активно работаем. Министр здравоохранения работает над регуляциями фармацевтического рынка. Соответствующая новая законодательная инициатива, законопроект будет представлен парламенту в декабре месяце. Таково наше желание и, безусловно, мы будем интенсивно работать вместе с парламентом над этим вопросом", – заявил Гарибашвили.

В середине ноября была создана рабочая группа для разработки конкретных инициатив по регулированию цен на лекарства, которым в конечном итоге будет придан законодательный вид.
Екатерина Тикарадзе и Тамара Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Минздрав Грузии берет под особый контроль цены на лекарства
16 ноября, 14:08
Как ранее заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, работа в направлении цен на медикаменты ведется в Минздраве с 2019 года. В частности, министерство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на рынке.
Как отметил председатель Национального агентства конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе, цель 11 рекомендаций, подготовленных агентством, – значительно снизить затраты потребителя на лекарства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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