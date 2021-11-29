https://sputnik-georgia.ru/20211129/tseny-na-medikamenty-v-gruzii-budut-regulirovatsya---pravitelstvo-gotovit-zakonoproekt--262444219.html

Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект

Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект

Власти считают, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и на это необходимо реагировать 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T13:06+0400

2021-11-29T13:06+0400

2021-11-29T13:19+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

аптека

минздрав

екатерина тикарадзе

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Правительство Грузии внесет в парламент новую законодательную инициативу о регулировании фармацевтического рынка в декабре текущего года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник."Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок>>Глава грузинского правительства ранее заявил, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это реагировать. На заседании экономического совета премьер поднял вопрос пересмотра цен на фармацевтическом рынке, и поручил соответствующим ведомствам разработать законодательные инициативы по регулированию цен на лекарства.В середине ноября была создана рабочая группа для разработки конкретных инициатив по регулированию цен на лекарства, которым в конечном итоге будет придан законодательный вид.Как ранее заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, работа в направлении цен на медикаменты ведется в Минздраве с 2019 года. В частности, министерство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на рынке.Как отметил председатель Национального агентства конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе, цель 11 рекомендаций, подготовленных агентством, – значительно снизить затраты потребителя на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/minzdrav-gruzii-beret-pod-osobyy-kontrol-tseny-na-lekarstva-262111665.html

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