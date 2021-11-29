https://sputnik-georgia.ru/20211129/v-parlamente-gruzii-stalo-na-dve-fraktsii-menshe-262457336.html

В парламенте Грузии стало на две фракции меньше

В парламенте Грузии стало на две фракции меньше

Фракции распались после того, как парламент покинули двое депутатов 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T18:07+0400

2021-11-29T18:07+0400

2021-11-29T18:13+0400

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зураб джапаридзе

мамука хазарадзе

новый политический центр – гирчи

герман сабо

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Бюро парламента Грузии приняло к сведению информацию об упразднении двух парламентских фракций - "Лело – партнерство для Грузии" и "Группа реформ".Фракция "Лело" преобразована в политическую группу>>Упразднение фракций было вызвано лишением депутатских мандатов лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе. Они заявили об отказе от своих депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста, утверждая, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.До лишения депутатских полномочий Хазарадзе был членом парламентской фракции "Лело – партнерство для Грузии", а Джапаридзе входил в состав фракции "Группа реформ".Обе парламентские фракции были представлены минимальным количеством депутатов, необходимым для формирования фракции – всего по семь депутатов.На заседании депутаты также проголосовали и приняли к сведению заключение парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам о регистрации политической группы "Лело - партнерство для Грузии".Ранее парламент признал депутатские полномочия Германа Сабо в качестве преемника Джапаридзе. Сабо является "королем" самой неординарной партии в Грузии - "Новый политический центр – Гирчи", основанной в 2016 году.Сабо входит в состав парламентской политической группы "Гирчи", в которой были три депутата - Иаго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили.Действующий регламент предусматривает временную норму, на основе которой даже два депутата могут создать политическую группу в парламенте. При этом, они пользуются примерно такими же правами и привилегиями, как фракции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/glavy-minobrazovaniya-i-minkultury-gruzii-otchitayutsya-v-parlamente-do-kontsa-nedeli-262455194.html

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политика, новости, грузия, парламент грузии, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, новый политический центр – гирчи, герман сабо