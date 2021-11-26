https://sputnik-georgia.ru/20211126/fraktsiya-lelo--partnerstvo-dlya-gruzii-preobrazovana-v-politicheskuyu-gruppu-262399844.html
Фракция "Лело" преобразована в политическую группу
Фракция "Лело" преобразована в политическую группу
Фракция "Лело" распалась после того, как парламент покинул лидер партии Мамука Хазарадзе 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T18:53+0400
2021-11-26T18:53+0400
2021-11-26T19:21+0400
политика
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии принял к сведению создание депутатами партии "Лело для Грузии" политической группы.Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии>>Решение было принято после того, как фракция "Лело - партнерство для Грузии", в которой было семь депутатов, распалась. Один из членов фракции, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе досрочно сложил с себя депутатские полномочия.По регламенту, фракция должна состоять минимум из семи членов парламента."Депутаты от партии "Лело" Анна Нацвлишвили, Бадри Джапаридзе и Давид Усупашвили, которые имею право на формирование политической группы, обратились к парламенту, чтобы в соответствии с регламентом создать парламентскую политическую группу "Лело для партнерства", - сказал председатель комитета Ираклий Ковзанадзе.Практика создания политических групп в парламенте была введена весной 2020 года, после того как часть партий не смогли сформировать фракции из-за малочисленности и оказались ограничены в правах по сравнению с крупными партиями.Политические группы могут иметь своих представителей в комитетах. Во время выступлений в ходе дебатов им предоставляется столько же времени, сколько и фракциям.Руководители политических групп участвуют в заседаниях бюро и имеют такие же права, что и председатели фракций, за исключением наличия заместителей.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/parlament-gruzii-dosrochno-prekratil-deputatskie-polnomochiya-khazaradze-i-dzhaparidze-262119579.html
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политика, новости, грузия, парламент грузии, фракция, лело для грузии
Фракция "Лело" преобразована в политическую группу
18:53 26.11.2021 (обновлено: 19:21 26.11.2021)
Фракция "Лело" распалась после того, как парламент покинул лидер партии Мамука Хазарадзе
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии принял к сведению создание депутатами партии "Лело для Грузии" политической группы.
Решение было принято после того, как фракция "Лело - партнерство для Грузии", в которой было семь депутатов, распалась. Один из членов фракции, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе досрочно сложил с себя депутатские полномочия.
По регламенту, фракция должна состоять минимум из семи членов парламента.
"Депутаты от партии "Лело" Анна Нацвлишвили, Бадри Джапаридзе и Давид Усупашвили, которые имею право на формирование политической группы, обратились к парламенту, чтобы в соответствии с регламентом создать парламентскую политическую группу "Лело для партнерства", - сказал председатель комитета Ираклий Ковзанадзе.
Практика создания политических групп в парламенте была введена весной 2020 года, после того как часть партий не смогли сформировать фракции из-за малочисленности и оказались ограничены в правах по сравнению с крупными партиями.
Политические группы могут иметь своих представителей в комитетах. Во время выступлений в ходе дебатов им предоставляется столько же времени, сколько и фракциям.
Руководители политических групп участвуют в заседаниях бюро и имеют такие же права, что и председатели фракций, за исключением наличия заместителей.
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