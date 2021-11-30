https://sputnik-georgia.ru/20211130/dom-yustitsii-gruzii-pri-nalichii-elektronnogo-kovid-pasporta-bumazhnye-ne-nuzhny-262477824.html

Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны

Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны

Ковид-паспорта начинают действовать в Грузии с 1 декабря 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T14:22+0400

2021-11-30T14:22+0400

2021-11-30T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. При наличии электронного "зеленого паспорта", брать QR-код в бумажном виде не обязательно, говорится в сообщении на сайте Дома юстиции Грузии.В Грузии с 1 декабря начинают действовать ковид-паспорта двух видов – для внутреннего и внешнего пользования.От грузинского ТВ потребовали освещать протесты против ковид-ограничений - видео>>"Только если гражданин по какой-либо причине не может скачать приложение, необходимое для получения цифрового ковид-сертификата, ему следует обратиться в Дом юстиции за бумажным вариантом", – говорится в сообщении ведомства.Получить бумажный ковид-паспорт можно в Домах юстиции и других филиалах Агентства государственных сервисов.После активации QR-кода в электронном приложении, для путешествий внутри страны, а также во всех 49 странах-участниц единой системы цифровых ковид-паспортов, бумажные сертификаты не нужны.Электронные ковид-паспорта можно скачать с приложения Georgia e-Health в App Store или Google Play. Ссылки на скачивание доступны также на сайте https://stopcov.ge/.После скачивания аппликации и прохождения регистрации активируется QR-код, на котором можно будет получить следующую информацию, касающуюся вакцинации:– Дата вакцинации и тип вакцины– Последние результаты ПЦР и тестов на антигены– Статус инфицирования.Кто может получить ковид-паспорт:– Полностью вакцинированное лицо– Лицо, получившее отрицательный результат ПЦР-теста (в силе в течение 72 часов)– Лицо, сдавшее тест на антиген – быстрый тест (действует в течение 24 часов).– Человек, перенесший коронавирус (после 14 дней со дня лабораторного подтверждения инфицирования).С 1 декабря граждане только при наличии "зеленых паспортов" смогут посещать следующие объекты: гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах ), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.Наличие ковид-паспорта не обязательно для лиц младше 18 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, дом юстиции, коронавирус covid-19, ковид-паспорт