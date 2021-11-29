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Самые часто задаваемые вопросы о "ковид-паспортах" - чего мы ещё не знаем
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на рынке в масках
© photo: Sputnik / Stringer
Ковид-паспорт вступает в силу с 1 декабря, согласно решению Межведомственного координационного совета
Администрация туризма Грузии за несколько дней до введения в стране системы ковид-паспортов опубликовала ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы
Ковид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина. Он вступает в силу с 1 декабря, согласно решению Межведомственного координационного совета.
С 1 декабря граждане только при наличии "зеленых паспортов" смогут посещать следующие объекты: гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах ), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.
Наличие ковид- паспорта не обязательно для лиц младше 18 лет.
Что такое ковид-паспорт?
Ковид или зеленый паспорт - это QR-код, полученный при регистрации в приложении CovidPass Georgia или на сайте moh.gov.ge . А также QR-код выданный в центрах вакцинации, клиниках и Домах юстиции . Его также можно получить в системе цифровых ковид-сертификатов стран ЕС - EU Digital COVID Certificate, куда уже входит 51 страна.
Граждане Грузии или иностранцы, которые были вакцинированы или протестированы за границей (не в странах, интегрированных в систему EU Digital COVID Certificate), могут получить ковид - паспорт только после пересечения границы (независимо от того, когда они пересекают границу) зарегистрировавшись на сайтах CovidPass Georgia или moh.gov .ge .
Чтобы пользоваться ковид паспортом в электронном виде достаточно просто скачать приложение, никаких дополнительных устройств не требуется.
Кто может получить ковид-паспорт?
Полностью вакцинированное лицо,
Лицо, получившее отрицательный результат ПЦР-теста (в силе в течение 72 часов)
Лицо, сдавшее тест на антиген - быстрый тест, ( действует в течение 24 часов)
Человек, перенесший коронавирус (после 14 дней со дня лабораторного подтверждения инфицирования)
Какую информацию получают после считывания QR-кода?
Для гражданина Грузии - фото человека и инициалы имени и фамилии.
Для иностранных граждан - имя и фамилия человека, дата рождения и номер документа.
Соответствует ли человек ковид-паспорту
Как давно человеку был присвоен так называемый "зеленый статус" (в случае теста информация будет предоставлена, когда у человека истечет зеленый статус). Для переболевших и вакцинированных граждан ковид паспорт на данном этапе является бессрочным.
Веб-сайт covidpass.moh.gov.ge и приложение Covidpass Georgia в настоящее время находятся в тестовом режиме и будут работать с 1 декабря.
Кто может проводить новогодние мероприятия?
Объект, все сотрудники которого (100%) имеют зеленый статус
Кто проводит мониторинг и каковы санкции?
Мониторинг будет осуществляться Службой инспекции труда Грузии - на выборочной основе.
В случае выявления человека без ковид-паспорта, ответственность за нарушение несет объект, а не сам гражданин. Штраф составляет 10 тысяч лари для юридического лица, 2 тысячи лари для индивидуального предпринимателя. В случае повторного нарушения объект временно закроют.
К кому обращаться в случае технической неисправности?
144 - единая горячая линия правительства,
1505 - горячая линия Минздрава,
1522 - Горячая линия по вакцинации,
0800800909 - горячая линия Национальной администрации туризма Грузии. Электронная почта: appsupport@ita.gov.ge.
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