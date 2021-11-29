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Самые часто задаваемые вопросы о "ковид-паспортах" - чего мы ещё не знаем

Самые часто задаваемые вопросы о "ковид-паспортах" - чего мы ещё не знаем

Ковид-паспорт вступает в силу с 1 декабря, согласно решению Межведомственного координационного совета 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T07:01+0400

2021-11-29T07:01+0400

2021-11-29T07:01+0400

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Администрация туризма Грузии за несколько дней до введения в стране системы ковид-паспортов опубликовала ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросыКовид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина. Он вступает в силу с 1 декабря, согласно решению Межведомственного координационного совета.У граждан Грузии будет два ковид-паспорта - для внешнего и внутреннего пользования >>С 1 декабря граждане только при наличии "зеленых паспортов" смогут посещать следующие объекты: гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах ), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.Наличие ковид- паспорта не обязательно для лиц младше 18 лет.Что такое ковид-паспорт?Кто может получить ковид-паспорт?Какую информацию получают после считывания QR-кода?Веб-сайт covidpass.moh.gov.ge и приложение Covidpass Georgia в настоящее время находятся в тестовом режиме и будут работать с 1 декабря.Кто может проводить новогодние мероприятия?Кто проводит мониторинг и каковы санкции?К кому обращаться в случае технической неисправности?Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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