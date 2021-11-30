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Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой

Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой

Против активиста уголовное дело возбуждено по статье "сопротивление работнику полиции" 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T14:54+0400

2021-11-30T14:54+0400

2021-11-30T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Освобожденный под залог Бесик Тамлаини, который является фигурантом дела о беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня, задержан по уголовной статье, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе министерство внутренних дел Грузии.Тамлиани задержали 29 ноября на акции протеста у здания Тбилисского городского суда, где проходил судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В ходе акции он поднялся на здание поста охраны с флагом Грузии и Украины, а в руках держал плакат с изображением экс-президента с надписью "Свободу Саакашвили".Несмотря на призывы полиции, Тамлиани не спускался с крыши постройки. В результате полицейские заставили его спуститься, после чего начались стычки собравшихся с полицией. В ход пустили перцовый спрей. Всего за оказание сопротивления полиции на акции были задержаны 15 человек.По информации МВД, против Тамлиани уголовное дело возбуждено по статье "Сопротивление работнику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка, прекращения или изменения его деятельности, а равно его принуждение к явно незаконным деяниям, совершенные с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Когда суд рассмотрит его дело – пока неизвестно.Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня.По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление. Позднее Тамлиани был освобожден под залог в размере 4 тысяч лари (около 1,3 тысячи долларов).Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривало лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Антироссийская акция 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/na-aktsii-u-tbilisskogo-gorsuda-zaderzhany-15-chelovek-262449605.html

https://sputnik-georgia.ru/20211129/delo-saakashvili---situatsiya-na-aktsii-protesta-u-tbilisskogo-suda-nakalilas-262438604.html

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