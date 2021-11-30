Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211130/figurant-dela-o-besporyadkakh-v-tbilisi-vnov-okazalsya-za-reshetkoy-262478444.html
Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой
Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой
Против активиста уголовное дело возбуждено по статье "сопротивление работнику полиции" 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T14:54+0400
2021-11-30T14:54+0400
происшествия
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262454729_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_99bfbd398a272405b4a5d87d4e8c1534.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Освобожденный под залог Бесик Тамлаини, который является фигурантом дела о беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня, задержан по уголовной статье, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе министерство внутренних дел Грузии.Тамлиани задержали 29 ноября на акции протеста у здания Тбилисского городского суда, где проходил судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В ходе акции он поднялся на здание поста охраны с флагом Грузии и Украины, а в руках держал плакат с изображением экс-президента с надписью "Свободу Саакашвили".Несмотря на призывы полиции, Тамлиани не спускался с крыши постройки. В результате полицейские заставили его спуститься, после чего начались стычки собравшихся с полицией. В ход пустили перцовый спрей. Всего за оказание сопротивления полиции на акции были задержаны 15 человек.По информации МВД, против Тамлиани уголовное дело возбуждено по статье "Сопротивление работнику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка, прекращения или изменения его деятельности, а равно его принуждение к явно незаконным деяниям, совершенные с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Когда суд рассмотрит его дело – пока неизвестно.Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня.По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление. Позднее Тамлиани был освобожден под залог в размере 4 тысяч лари (около 1,3 тысячи долларов).Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривало лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Антироссийская акция 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/na-aktsii-u-tbilisskogo-gorsuda-zaderzhany-15-chelovek-262449605.html
https://sputnik-georgia.ru/20211129/delo-saakashvili---situatsiya-na-aktsii-protesta-u-tbilisskogo-suda-nakalilas-262438604.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262454729_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_92c226cd388161c94608f8acfd208a15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд

Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой

14:54 30.11.2021
© AFP / VANO SHLAMOVПолиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AFP / VANO SHLAMOV
Подписаться на
Против активиста уголовное дело возбуждено по статье "сопротивление работнику полиции"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Освобожденный под залог Бесик Тамлаини, который является фигурантом дела о беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня, задержан по уголовной статье, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе министерство внутренних дел Грузии.
Тамлиани задержали 29 ноября на акции протеста у здания Тбилисского городского суда, где проходил судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В ходе акции он поднялся на здание поста охраны с флагом Грузии и Украины, а в руках держал плакат с изображением экс-президента с надписью "Свободу Саакашвили".
Несмотря на призывы полиции, Тамлиани не спускался с крыши постройки. В результате полицейские заставили его спуститься, после чего начались стычки собравшихся с полицией. В ход пустили перцовый спрей. Всего за оказание сопротивления полиции на акции были задержаны 15 человек.
Полиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
Вчера, 15:18
По информации МВД, против Тамлиани уголовное дело возбуждено по статье "Сопротивление работнику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка, прекращения или изменения его деятельности, а равно его принуждение к явно незаконным деяниям, совершенные с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Когда суд рассмотрит его дело – пока неизвестно.
Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня.
По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление. Позднее Тамлиани был освобожден под залог в размере 4 тысяч лари (около 1,3 тысячи долларов).
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась
Вчера, 11:44
Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривало лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
Антироссийская акция 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:43МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек
15:09Мэр Тбилиси представил свою команду, с которой будет работать четыре года
14:54Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой
14:37Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ
14:28Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря
14:22Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны
14:07Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО
13:52Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
13:22Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
13:07Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
12:49В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:19Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
12:04В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
11:49Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
11:34Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
11:19Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
10:42Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
10:20Градский перед смертью женился – СМИ
10:07"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране