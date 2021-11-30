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Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин выразил сожаление в связи с отказом Грузии участвовать в установочной встрече... 30.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин выразил сожаление в связи с отказом Грузии участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран-Турция), передает РИА Новости.Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией>>Политик сделал заявление в ходе встречи сенатора с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в России Кристиной Марти Ланг.Председатель комитета СФ с удовлетворением отметил активное взаимодействие с представителями Швейцарии на международных площадках и посреднические усилия швейцарских партнеров в вопросах представительства российских интересов в Грузии и грузинских – в России. В ходе переговоров была еще раз подчеркнута важность Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Со своей стороны Кристина Марти Ланг сообщила об итогах своей недавней поездки в Тбилиси в ноябре этого года.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, что обсуждалась инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция".Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин выразил сожаление в связи с отказом Грузии участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран-Турция), передает РИА Новости
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Политик сделал заявление в ходе встречи сенатора с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в России Кристиной Марти Ланг.
"Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран-Турция). При этом мы готовы обсуждать все проблемные вопросы и искать объединяющие темы, стыковать интересы в экономике, гуманитарной сфере, несмотря на все имеющиеся противоречия", – подчеркнул Карасин.
Председатель комитета СФ с удовлетворением отметил активное взаимодействие с представителями Швейцарии на международных площадках и посреднические усилия швейцарских партнеров в вопросах представительства российских интересов в Грузии и грузинских – в России.
В ходе переговоров была еще раз подчеркнута важность Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Со своей стороны Кристина Марти Ланг сообщила об итогах своей недавней поездки в Тбилиси в ноябре этого года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, что обсуждалась инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция".
Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
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