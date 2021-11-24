https://sputnik-georgia.ru/20211124/karasin-pointeresovalsya-u-abashidze-pozitsiey-gruzii-o-formate-33-262343915.html

Карасин поинтересовался у Абашидзе позицией Грузии о формате 3+3

Карасин поинтересовался у Абашидзе позицией Грузии о формате 3+3

Карасин и Абашидзе отметили позитивную динамику торговых отношений между Грузией и Россией 24.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Формат 3+3 стал одной из тем переговоров спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина в формате онлайн, говорится в сообщении грузинского правительства.Инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией>>По данным пресс-службы правительства, Карасин поинтересовался у Абашидзе отношением Грузии к формату "3+3", на что спецпредставитель грузинского премьера подчеркнул, что грузинская сторона не рассматривает участие в этом формате.Кроме того, стороны обсудили ситуацию на неподконтрольных Грузии территориях - в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия), и торговые отношения между Россией и Грузией.На встрече было отмечена позитивная динамика торговых отношений двух стран в период с 1 января по 31 октября. В частности, увеличение торгового оборота на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который составил в январе-октябре 2021 года около 1,3 миллиарда долларов.Переговоры Грузии и России в Женеве: о чем говорили стороны>>Также на встрече было отмечено, что экспорт грузинской продукции за вышеуказанный период вырос по сравнению с показателями 2020 года на 37,2% а импорт российской продукции в Грузию - на 14,3%. Отмечено было и увеличение грузоперевозок.Особое внимание стороны уделили защите интересов компаний, работающих в торговой и транспортной сферах.Кроме того, стороны обсудили ремонт дорог к единственному действующему контрольно-пропускному пункту - Казбеги-Верхний Ларс. Было отмечено, что ремонтные работы и осуществляемые инфраструктурные проекты не должны мешать движению транспорта и влиять на объем грузоперевозок.Также разговор коснулся соглашения по таможенному мониторингу и администрированию от 2011 года."Стороны выразили готовность поспособствовать деятельности созданных рабочих групп на уровне экспертов и имплементации соглашения", - говорится в сообщении.Когда состоятся следующие переговоры Абашидзе и Карасина, пока не известно. Ранее встречи проводились в Праге в очном режиме.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, армения, сергей лавров, зураб абашидзе, григорий карасин