Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211130/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-262471163.html
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
В клиниках Грузии к этому времени 1 674 тяжелых ковид-пациента, 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T11:49+0400
2021-11-30T12:28+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262472735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0547f4096cf0ffca13e6fb387fcbe47c.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 5 050 случаев инфицирования COVID-19, скончались 80 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 845 643 случая заболевания коронавирусом, 12 054 стали жертвами COVID-19."Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 214 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 788 201 человек.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 821 новый случай инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 865, Шида Картли – 482, Самегрело - Земо Сванети – 475, Кахети – 317, Квемо Картли – 293, Аджария – 240, Мцхета-Мтианети – 172, Гурия – 160, Самцхе-Джавахети – 156, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 69.На данный момент в Грузии 45 362 активных случая заболевания, из них 6 554 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 37 673 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 40 494.В Грузии за последние сутки сделано 53 854 теста на коронавирус: 37 153 – на антиген, 16 701 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 29 ноября, составляет 9,38%, за две недели – 8,96%, за семь дней – 8,95%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/uzhasayuschiy-shtamm-chem-opasen-novyy-variant-koronavirusa-omikron-262450483.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262472735_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_13b0d45b723d32ecd1fde253ee6a8d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

11:49 30.11.2021 (обновлено: 12:28 30.11.2021)
© AP Photo / Vitali TimkivПандемия коронавируса - врачи лечат зараженных пациентов в больнице
Пандемия коронавируса - врачи лечат зараженных пациентов в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Vitali Timkiv
Подписаться на
В клиниках Грузии к этому времени 1 674 тяжелых ковид-пациента, 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 5 050 случаев инфицирования COVID-19, скончались 80 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 845 643 случая заболевания коронавирусом, 12 054 стали жертвами COVID-19.
"Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 214 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 788 201 человек.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 821 новый случай инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 865, Шида Картли – 482, Самегрело - Земо Сванети – 475, Кахети – 317, Квемо Картли – 293, Аджария – 240, Мцхета-Мтианети – 172, Гурия – 160, Самцхе-Джавахети – 156, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 69.
Пандемия коронавируса. Реанимация в больнице в Кении - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
Вчера, 15:51
На данный момент в Грузии 45 362 активных случая заболевания, из них 6 554 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 37 673 человека проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 40 494.
В Грузии за последние сутки сделано 53 854 теста на коронавирус: 37 153 – на антиген, 16 701 – ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 29 ноября, составляет 9,38%, за две недели – 8,96%, за семь дней – 8,95%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:22Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
13:07Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
12:49В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:19Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
12:04В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
11:49Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
11:34Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
11:19Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
10:42Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
10:20Градский перед смертью женился – СМИ
10:07"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране
09:36Готовы ли эсминцы ВМС США воевать в Черном море?
09:20Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1
09:01Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
08:33Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
08:02Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии
07:33В Тбилиси приостановлена работа четырех бизнес-операторов
07:07Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю