https://sputnik-georgia.ru/20211130/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-262471163.html

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

В клиниках Грузии к этому времени 1 674 тяжелых ковид-пациента, 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T11:49+0400

2021-11-30T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 5 050 случаев инфицирования COVID-19, скончались 80 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 845 643 случая заболевания коронавирусом, 12 054 стали жертвами COVID-19."Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19>>За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 214 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 788 201 человек.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 821 новый случай инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 865, Шида Картли – 482, Самегрело - Земо Сванети – 475, Кахети – 317, Квемо Картли – 293, Аджария – 240, Мцхета-Мтианети – 172, Гурия – 160, Самцхе-Джавахети – 156, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 69.На данный момент в Грузии 45 362 активных случая заболевания, из них 6 554 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 37 673 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 40 494.В Грузии за последние сутки сделано 53 854 теста на коронавирус: 37 153 – на антиген, 16 701 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 29 ноября, составляет 9,38%, за две недели – 8,96%, за семь дней – 8,95%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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