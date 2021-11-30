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Мэр Тбилиси представил свою команду, с которой будет работать четыре года

Мэр Тбилиси представил свою команду, с которой будет работать четыре года

Каха Каладзе мало кого заменил в составе своей прежней команды, прежде всего он сохранил своих старых заместителей 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T15:09+0400

2021-11-30T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил свою команду, с которой намерен работать в ближайшие четыре года.Как заявил Каладзе на брифинге, список кандидатов городского правительства будет представлен в сакребуло (городское собрание), которое должно утвердить его в течение недели.Мэр Тбилиси готов сотрудничать со всеми партиями в горсобрании столицы>>Кандидатами в свои заместители Каладзе вновь представил Ираклия Хмаладзе, Андрия Басилая, Илью Элошвили и Ираклия Бенделиани. По словам мэра, каждый из них за прошедшие четыре года проделал большую работу на благо города, и он надеется, что так будет и в последующие четыре года.На должность руководителя администрации мэрии представлен Валерий Чигладзе.Городской службой инфраструктуры будет руководить Георгий Абутидзе, городская служба экономического развития будет доверена Вахтангу Ломджария, на должность главы службы по защите окружающей среды представлен Гига Гигашвили, председателем службы культуры – Ираклий Гвилава, юридической службы – Серго Биркадзе, службы здравоохранения – Гела Чивиашвили, службы муниципальных закупок – Георгий Папава, финансовой службы – Гайоз Талаквадзе, службы безопасности – Николоз Чонкадзе, службы муниципального инспектирования – Каха Гуледани.Так же Каладзе назначил руководителей нескольких служб, в случае которых не требуется согласия сакребуло."Руководить урбанистической и транспортной политикой Тбилиси вновь будет руководить Виктор Цилосани, который в течение последних лет доказал, что может руководить этим ответственным и сложным направлением", – подчеркнул он.Фонд развития Тбилиси Каладзе доверяет Левану Джгаркава, агентство управления имуществом – Ираклию Таварткиладзе, архитектурную службу – Теймуразу Болташвили."Все представленные мною кандидаты – знатоки своего дела и преданные своей работе люди", – подытожил мэр.В результате второго тура выборов в местное самоуправление 30 октября на пост мэра Тбилиси на второй срок столица выбрала Каху Каладзе. Он приступил к выполнению своих обязанностей на днях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211124/kaladze-nameren-obnovit-sostav-pravitelstva-tbilisi-262334220.html

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