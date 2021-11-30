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Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
Мэрия Тбилиси практически завершает праздничное оформление столицы. За работами лично следит мэр города Каха Каладзе 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T08:33+0400
2021-11-30T08:33+0400
2021-11-30T08:33+0400
новости
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новый год
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает установку новогодней иллюминации в столице - компания "Тбилсервис групп" вела работы и нынешней ночью.Как сообщает пресс-служба мэрии, на это раз монтаж иллюминаций велся в центре города на участке от площади Первой Республики до площади Свободы. Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы>>Мэр Тбилиси Каха Каладзе лично следил за оформлением столицы. Он рассказал о подготовке к Новогодним праздникам. По словам Каладзе, зажжение главной елки и новогодней иллюминации города запланировано на 10 декабря. На новый года также будет организована Новогодняя деревня, где будут проводиться разнообразные развлекательные мероприятия для детей. "Установка новогодней иллюминации завершится через несколько дней. К 10 декабря хочу, чтобы елка и иллюминация в городе сияли. Наша столица, как всегда, будет очень красивой. Кроме того, мы обещаем жителям Тбилиси и не только, но и людям, живущим в этой стране, гостям приятно провести дни. Будет Новогодняя деревня, где не только дети, но и люди всех поколений смогут приятно провести время с концертами, развлекательной программой, детскими праздниками. Более подробную информацию об этом мы предоставим позднее", сказал Каладзе.Мэр пообещал сделать все, чтобы создать праздничное настроение людям в тяжелый период."Новый год - пора новых надежд, желаний, добра. Все, что было плохо, мы должны оставить в прошлом и встретить новый 2022 год с новыми надеждами", - сказал Каха Каладзе. Монтажные работы в центре Тбилиси проводились с 00:00 до 07:00 30 ноября. В связи с этим транспортное движение на площади Первой Республики было закрыто.Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление города к Новому году, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Общая стоимость проекта составляет 207 тысяч лари (почти 67 тысяч долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/v-tbilisi-uzhe-gotovyatsya-k-novomu-godu-kak-stavili-glavnuyu-elku-gruzii---video-262204968.html
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новости, грузия, тбилиси, новый год
Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
Мэрия Тбилиси практически завершает праздничное оформление столицы. За работами лично следит мэр города Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает установку новогодней иллюминации в столице - компания "Тбилсервис групп" вела работы и нынешней ночью.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на это раз монтаж иллюминаций велся в центре города на участке от площади Первой Республики до площади Свободы.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе лично следил за оформлением столицы. Он рассказал о подготовке к Новогодним праздникам. По словам Каладзе, зажжение главной елки и новогодней иллюминации города запланировано на 10 декабря. На новый года также будет организована Новогодняя деревня, где будут проводиться разнообразные развлекательные мероприятия для детей.
"Установка новогодней иллюминации завершится через несколько дней. К 10 декабря хочу, чтобы елка и иллюминация в городе сияли. Наша столица, как всегда, будет очень красивой. Кроме того, мы обещаем жителям Тбилиси и не только, но и людям, живущим в этой стране, гостям приятно провести дни. Будет Новогодняя деревня, где не только дети, но и люди всех поколений смогут приятно провести время с концертами, развлекательной программой, детскими праздниками. Более подробную информацию об этом мы предоставим позднее", сказал Каладзе.
Мэр пообещал сделать все, чтобы создать праздничное настроение людям в тяжелый период.
"Новый год - пора новых надежд, желаний, добра. Все, что было плохо, мы должны оставить в прошлом и встретить новый 2022 год с новыми надеждами", - сказал Каха Каладзе.
Монтажные работы в центре Тбилиси проводились с 00:00 до 07:00 30 ноября. В связи с этим транспортное движение на площади Первой Республики было закрыто.
Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление города к Новому году, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Общая стоимость проекта составляет 207 тысяч лари (почти 67 тысяч долларов).
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