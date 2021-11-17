https://sputnik-georgia.ru/20211117/meriya-tbilisi-obyavila-tri-tendera-na-prazdnichnoe-oformlenie-stolitsy-262141039.html

Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы

Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы

Каха Каладзе обещает, что на новогодних праздниках столица будет выглядеть как никогда нарядной 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T12:59+0400

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грузия

тбилиси

каха каладзе

новый год

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление города к Новому году, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, общая стоимость трех тендеров составляет 207 тысяч лари (почти 67 тысяч долларов).В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию>>"Приближается Новый год, и муниципалитет начал подготовку к нему. Уже начато оформление улиц столицы. Хочу обратиться также к бизнес-сектору: очень большой интерес в их участии. Приходит много писем с просьбами украсить то или иное пространство. Мы вам поспособствуем", - заявил Каладзе, обращаясь к представителям бизнеса.Мэр призвал бизнес-сектор проявить активность, чтобы помочь мэрии города в оформлении города к новогодним праздникам, и принять участие в объявленных тендерах."Из указанных трех тендеров два касаются освещения и аксессуаров, а третий – на покупку декоративного новогоднего поезда", - заявил Каладзе.Вместе с тем он отметил, что мэрия не объявляла тендер на закупку новой главной новогодней елки и распространяемая в СМИ информация об этом не соответствует действительности. Каладзе подчеркнул, что и в этом году Тбилиси будет особенно красивым, освещенным, город создаст праздничное настроение не только своим жителям, но и его гостям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/kaladze-rasskazal-o-svoikh-planakh-na-2022-god-261746109.html

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