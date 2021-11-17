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Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы
Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы
Каха Каладзе обещает, что на новогодних праздниках столица будет выглядеть как никогда нарядной 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T12:59+0400
2021-11-17T12:59+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
новый год
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление города к Новому году, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, общая стоимость трех тендеров составляет 207 тысяч лари (почти 67 тысяч долларов).В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию&gt;&gt;"Приближается Новый год, и муниципалитет начал подготовку к нему. Уже начато оформление улиц столицы. Хочу обратиться также к бизнес-сектору: очень большой интерес в их участии. Приходит много писем с просьбами украсить то или иное пространство. Мы вам поспособствуем", - заявил Каладзе, обращаясь к представителям бизнеса.Мэр призвал бизнес-сектор проявить активность, чтобы помочь мэрии города в оформлении города к новогодним праздникам, и принять участие в объявленных тендерах."Из указанных трех тендеров два касаются освещения и аксессуаров, а третий – на покупку декоративного новогоднего поезда", - заявил Каладзе.Вместе с тем он отметил, что мэрия не объявляла тендер на закупку новой главной новогодней елки и распространяемая в СМИ информация об этом не соответствует действительности. Каладзе подчеркнул, что и в этом году Тбилиси будет особенно красивым, освещенным, город создаст праздничное настроение не только своим жителям, но и его гостям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, новый год

Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы

12:59 17.11.2021
© photo: Sputnik / StringerНовогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Каха Каладзе обещает, что на новогодних праздниках столица будет выглядеть как никогда нарядной
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление города к Новому году, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, общая стоимость трех тендеров составляет 207 тысяч лари (почти 67 тысяч долларов).
В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию>>
"Приближается Новый год, и муниципалитет начал подготовку к нему. Уже начато оформление улиц столицы. Хочу обратиться также к бизнес-сектору: очень большой интерес в их участии. Приходит много писем с просьбами украсить то или иное пространство. Мы вам поспособствуем", - заявил Каладзе, обращаясь к представителям бизнеса.
Мэр призвал бизнес-сектор проявить активность, чтобы помочь мэрии города в оформлении города к новогодним праздникам, и принять участие в объявленных тендерах.
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"Из указанных трех тендеров два касаются освещения и аксессуаров, а третий – на покупку декоративного новогоднего поезда", - заявил Каладзе.
Вместе с тем он отметил, что мэрия не объявляла тендер на закупку новой главной новогодней елки и распространяемая в СМИ информация об этом не соответствует действительности.
Каладзе подчеркнул, что и в этом году Тбилиси будет особенно красивым, освещенным, город создаст праздничное настроение не только своим жителям, но и его гостям.
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