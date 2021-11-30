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Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T09:01+0400
2021-11-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2021 года повысился на 17,7% по сравнению с октябрем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 20,3%, в том числе на продовольствие – на 17,9%, а в горнодобывающей цены выросли на 0,4%.Цены на какие товары выросли в Грузии – новая статистика &gt;&gt;В октябре, по сравнению с сентябрем текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 2,6%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 18,0% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 47,4%, перерабатывающей промышленности – на 18,3%, в том числе на продукты питания – на 21,4%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 20%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 22,6%, в том числе на химическую продукцию – на 32,9%, а на изделия из металла – на 73,6%.Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики &gt;&gt;Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 21,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 20,7%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2021 года составил 12,8%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 18,4%. В октябре, по сравнению с сентябрем, уровень инфляции составил 1,3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, статистика

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

09:01 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинская промышленная и строительная продукция на выставке
Грузинская промышленная и строительная продукция на выставке - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2021 года повысился на 17,7% по сравнению с октябрем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 20,3%, в том числе на продовольствие – на 17,9%, а в горнодобывающей цены выросли на 0,4%.
Цены на какие товары выросли в Грузии – новая статистика >>
В октябре, по сравнению с сентябрем текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 2,6%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 18,0% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 47,4%, перерабатывающей промышленности – на 18,3%, в том числе на продукты питания – на 21,4%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 20%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 22,6%, в том числе на химическую продукцию – на 32,9%, а на изделия из металла – на 73,6%.
Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики >>
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 21,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 20,7%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2021 года составил 12,8%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 18,4%. В октябре, по сравнению с сентябрем, уровень инфляции составил 1,3%.
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