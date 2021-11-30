https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-gruzii-s-1-yanvarya-vvodyatsya-novye-shtrafy-dlya-kurilschikov-262486713.html

В Грузии с 1 января вводятся новые штрафы для курильщиков

В Грузии с 1 января вводятся новые штрафы для курильщиков

Законодательные поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений Грузии 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T18:56+0400

2021-11-30T18:56+0400

2021-11-30T18:56+0400

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грузия

штраф

курение

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января - соответствующие поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений.Согласно поправкам, которые рассматривает парламент Грузии, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а курящие в такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф для них составит 200 лари.В Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах>>Водителям собственных машин же за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 метров от школ, профучилищ и вузов, будут штрафоваться на 500 лари.В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Сокращению числа курильщиков способствовало и повышение цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром от 10 до 30% от стоимости пачки. На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в Грузии стоила 1,5 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210709/Net-kureniyu-v-taksi--tsentr-po-kontrolyu-zabolevaniy-Gruzii-vystupaet-s-initsiativoy-252269222.html

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новости, грузия, штраф, курение