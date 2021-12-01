https://sputnik-georgia.ru/20211201/eto-milo-irina-sheyk-i-bredli-kuper-otmetili-semeynyy-prazdnik--foto-262504965.html
Это мило: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили семейный праздник – ФОТО
Это мило: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили семейный праздник – ФОТО
В Сети не перестают ходить слухи о воссоединении одной из самых красивых пар современности. И новые совместные снимки звезд еще раз подтверждают это
2021-12-01T12:16+0400
2021-12-01T12:16+0400
2021-12-01T12:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
ирина шейк
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262504754_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_0e7c909164bd49edd1c72dacc5fb2de2.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк подогревают слухи о своем воссоединении – на этот раз пара вместе отметила семейный праздник. После разрыва Купера и Шейк пресса с интересом наблюдает за их личной жизнью. Долгое время журналисты пытались понять с кем встречается красотка-модель и даже приписывали ей роман с Канье Уэстом. Но, судя по всему, Ирина не может забыть отца своей дочки. В последнее время Шейк и Купер часто попадают в объективы фотографов, заставляя фанатов верить в их воссоединение. Еще одно подтверждение тому появилось недавно – самый семейный праздник в США День благодарения пара отметила вместе! Это подтвердили анонимы Page Six. Слова источников подтвердили и папарацци, которые сумели подловить модель и актера на прогулке с дочкой Леей в Нью-Йорке. Оказалось, что экс-возлюбленные провели вместе все выходные и модель даже оставалась на ночь в квартире актера. А на следующий день к семье присоединилась другая пара – актриса Энн Хэтэуэй с супругом Адамом. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262504754_0:0:1050:788_1920x0_80_0_0_27d2e97d4fe35203e84edc2f40b76f68.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
светская хроника, ирина шейк, зарубежные звезды
Это мило: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили семейный праздник – ФОТО
В Сети не перестают ходить слухи о воссоединении одной из самых красивых пар современности. И новые совместные снимки звезд еще раз подтверждают это
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк подогревают слухи о своем воссоединении – на этот раз пара вместе отметила семейный праздник.
После разрыва Купера и Шейк пресса с интересом наблюдает за их личной жизнью. Долгое время журналисты пытались понять с кем встречается красотка-модель и даже приписывали ей роман с Канье Уэстом. Но, судя по всему, Ирина не может забыть отца своей дочки.
В последнее время Шейк и Купер часто попадают в объективы фотографов, заставляя фанатов верить в их воссоединение. Еще одно подтверждение тому появилось недавно – самый семейный праздник в США День благодарения пара отметила вместе! Это подтвердили анонимы Page Six.
Слова источников подтвердили и папарацци, которые сумели подловить модель и актера на прогулке с дочкой Леей в Нью-Йорке.
Оказалось, что экс-возлюбленные провели вместе все выходные и модель даже оставалась на ночь в квартире актера. А на следующий день к семье присоединилась другая пара – актриса Энн Хэтэуэй с супругом Адамом.
Воссоединились?
Шейк и Купера "застукали" под руку на Манхэттене
Брэдли Купер раскрыл правду об отношениях с Леди Гагой
Все кончилось, даже не начавшись
– новые детали об Ирине Шейк и Канье Уэсте
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.