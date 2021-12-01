https://sputnik-georgia.ru/20211201/eto-milo-irina-sheyk-i-bredli-kuper-otmetili-semeynyy-prazdnik--foto-262504965.html

Это мило: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили семейный праздник – ФОТО

Это мило: Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили семейный праздник – ФОТО

В Сети не перестают ходить слухи о воссоединении одной из самых красивых пар современности. И новые совместные снимки звезд еще раз подтверждают это

2021-12-01T12:16+0400

2021-12-01T12:16+0400

2021-12-01T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк подогревают слухи о своем воссоединении – на этот раз пара вместе отметила семейный праздник. После разрыва Купера и Шейк пресса с интересом наблюдает за их личной жизнью. Долгое время журналисты пытались понять с кем встречается красотка-модель и даже приписывали ей роман с Канье Уэстом. Но, судя по всему, Ирина не может забыть отца своей дочки. В последнее время Шейк и Купер часто попадают в объективы фотографов, заставляя фанатов верить в их воссоединение. Еще одно подтверждение тому появилось недавно – самый семейный праздник в США День благодарения пара отметила вместе! Это подтвердили анонимы Page Six. Слова источников подтвердили и папарацци, которые сумели подловить модель и актера на прогулке с дочкой Леей в Нью-Йорке. Оказалось, что экс-возлюбленные провели вместе все выходные и модель даже оставалась на ночь в квартире актера. А на следующий день к семье присоединилась другая пара – актриса Энн Хэтэуэй с супругом Адамом. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, ирина шейк, зарубежные звезды