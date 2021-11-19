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Брэдли Купер раскрыл правду об отношениях с Леди Гагой
Брэдли Купер раскрыл правду об отношениях с Леди Гагой
Актер наконец рассказал о том, что скрывалось за нежностями во время "Оскара" и на съемках фильма "Звезда родилась" 19.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Американский актер Брэдли Купер наконец раскрыл правду о своих отношениях с певицей Леди Гагой: новое интервью звезды удивило фанатов.Фильм "Звезда родилась", где снимались Гага и Купер получил премию "Оскар", но привлек внимание зрителей не только из-за этого. Химия между актерами была настолько ощутимой, что смутила всех фанатов Купера, который состоял в отношениях с Ириной Шейк. После модель рассталась с актером, и все решили, что именно Гага увела его из семьи. И спустя годы Брэдли решил раскрыть правду.В новом интервью Hollywood Reporter Купер решил рассказать о своих отношениях с Гагой. Так, актер вспомнил об их нежном выступлении во время "Оскара"."Выступление было спланировано как сцена из фильма. Я все делал специально, так как боялся петь вживую перед огромным количеством зрителей", - отметил Купер и тут же опроверг слухи о романе с Гагой.Тем не менее, Брэдли заметил, что на протяжении съемок не мог не восхищаться работоспособностью певицы."Она жутко харизматичная и красивая. Когда я увидел ее, подумал, что если использую в фильме это очарование - то у нас все получится. Но потом мы начали работать, и я осознал, что ее возможностям нет предела", - завершил монолог актер.Читайте также:
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Брэдли Купер раскрыл правду об отношениях с Леди Гагой

12:03 19.11.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкАктер Бредли Купер
Актер Бредли Купер - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Актер наконец рассказал о том, что скрывалось за нежностями во время "Оскара" и на съемках фильма "Звезда родилась"
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Американский актер Брэдли Купер наконец раскрыл правду о своих отношениях с певицей Леди Гагой: новое интервью звезды удивило фанатов.
Фильм "Звезда родилась", где снимались Гага и Купер получил премию "Оскар", но привлек внимание зрителей не только из-за этого. Химия между актерами была настолько ощутимой, что смутила всех фанатов Купера, который состоял в отношениях с Ириной Шейк. После модель рассталась с актером, и все решили, что именно Гага увела его из семьи. И спустя годы Брэдли решил раскрыть правду.
В новом интервью Hollywood Reporter Купер решил рассказать о своих отношениях с Гагой. Так, актер вспомнил об их нежном выступлении во время "Оскара".
"Выступление было спланировано как сцена из фильма. Я все делал специально, так как боялся петь вживую перед огромным количеством зрителей", - отметил Купер и тут же опроверг слухи о романе с Гагой.
Тем не менее, Брэдли заметил, что на протяжении съемок не мог не восхищаться работоспособностью певицы.
"Она жутко харизматичная и красивая. Когда я увидел ее, подумал, что если использую в фильме это очарование - то у нас все получится. Но потом мы начали работать, и я осознал, что ее возможностям нет предела", - завершил монолог актер.
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