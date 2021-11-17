https://sputnik-georgia.ru/20211117/vossoedinilis-sheyk-i-kupera-zastukali-pod-ruku-na-mankhettene--262147190.html

Воссоединились? Шейк и Купера "застукали" под руку на Манхэттене

Воссоединились? Шейк и Купера "застукали" под руку на Манхэттене

Бывшие гражданские супруги и родители маленькой дочери Леи спровоцировали новые слухи о своей личной жизни 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T15:31+0400

2021-11-17T15:31+0400

2021-11-17T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Российская модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер спровоцировали слухи о своем воссоединении: пару "застукали" под руку на свидании. Шейк и Купер, расставшиеся два года назад давно, примирились и продолжают воспитывать общую дочь. Но недавно знаменитостей заподозрили не только в дружеском общении, ведь во время прогулки по Манхэттэну звезды вели себя как пара. Уличные фотографы "застукали" Купера и Шейк на свидании: на фото видно, как пара шествует под руку, не обращая внимания на окружающих. А вот четырехлетней наследницы звезд - Леи, рядом с родителями не оказалось. Малышка осталась с няней, пока ее родители наслаждались приятным времяпрепровождением друг с другом. Но, по словам журналистов из Daily Mail, этим все не закончилось: после прогулки оба скрылись в апартаментах Брэдли, оставив фотографов гадать - что происходит за стенами квартиры.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, ирина шейк, зарубежные звезды