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Воссоединились? Шейк и Купера "застукали" под руку на Манхэттене
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Бывшие гражданские супруги и родители маленькой дочери Леи спровоцировали новые слухи о своей личной жизни
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Российская модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер спровоцировали слухи о своем воссоединении: пару "застукали" под руку на свидании.
Шейк и Купер, расставшиеся два года назад давно, примирились и продолжают воспитывать общую дочь. Но недавно знаменитостей заподозрили не только в дружеском общении, ведь во время прогулки по Манхэттэну звезды вели себя как пара.
Уличные фотографы "застукали" Купера и Шейк на свидании: на фото видно, как пара шествует под руку, не обращая внимания на окружающих. А вот четырехлетней наследницы звезд - Леи, рядом с родителями не оказалось. Малышка осталась с няней, пока ее родители наслаждались приятным времяпрепровождением друг с другом.
Но, по словам журналистов из Daily Mail, этим все не закончилось: после прогулки оба скрылись в апартаментах Брэдли, оставив фотографов гадать - что происходит за стенами квартиры.
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