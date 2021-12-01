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Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку
Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку
Бесику Тамлиани придется вновь держать ответ за сопротивление полиции, насилие и нарушение общественного порядка 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T20:34+0400
2021-12-01T20:38+0400
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года Бесик Тамлиани после избрания новой меры пресечения объявил голодовку.Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ему предъявлено обвинение по статье - "оказании сопротивления сотруднику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка".Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили&gt;&gt;Новое обвинение грозит Тамлиани лишением свободы сроком от двух до трех лет.Тбилисский городской суд в среду избрал для Тамлиани заключение под стражу в качестве предварительной меры пресечения.Как заявил судья Давид Куртанидзе, решение об избрании заключения в качестве меры пресечения обосновано тем, что обвиняемый может совершить новое преступление.Сам Тамлиани заявил, что не согласен с решением судьи, и объявил голодовку."Вы меня вынуждаете объявить голодовку до начала процесса. Я буду голодать 55 дней", - заявил Тамлиани.Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня 2019 года.По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление". Позднее Тамлиани был освобожден под залог в 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов).Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/delo-saakashvili---situatsiya-na-aktsii-protesta-u-tbilisskogo-suda-nakalilas-262438604.html
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новости, грузия, суд, акция

Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку

20:34 01.12.2021 (обновлено: 20:38 01.12.2021)
© AFP / VANO SHLAMOVПолиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© AFP / VANO SHLAMOV
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Бесику Тамлиани придется вновь держать ответ за сопротивление полиции, насилие и нарушение общественного порядка
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года Бесик Тамлиани после избрания новой меры пресечения объявил голодовку.
Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ему предъявлено обвинение по статье - "оказании сопротивления сотруднику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка".
Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили>>
Новое обвинение грозит Тамлиани лишением свободы сроком от двух до трех лет.
Тбилисский городской суд в среду избрал для Тамлиани заключение под стражу в качестве предварительной меры пресечения.
Как заявил судья Давид Куртанидзе, решение об избрании заключения в качестве меры пресечения обосновано тем, что обвиняемый может совершить новое преступление.
Сам Тамлиани заявил, что не согласен с решением судьи, и объявил голодовку.
"Вы меня вынуждаете объявить голодовку до начала процесса. Я буду голодать 55 дней", - заявил Тамлиани.
Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня 2019 года.
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась
29 ноября, 11:44
По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление". Позднее Тамлиани был освобожден под залог в 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов).
Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
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