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Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку
Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку
Бесику Тамлиани придется вновь держать ответ за сопротивление полиции, насилие и нарушение общественного порядка 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T20:34+0400
2021-12-01T20:34+0400
2021-12-01T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года Бесик Тамлиани после избрания новой меры пресечения объявил голодовку.Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ему предъявлено обвинение по статье - "оказании сопротивления сотруднику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка".Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили>>Новое обвинение грозит Тамлиани лишением свободы сроком от двух до трех лет.Тбилисский городской суд в среду избрал для Тамлиани заключение под стражу в качестве предварительной меры пресечения.Как заявил судья Давид Куртанидзе, решение об избрании заключения в качестве меры пресечения обосновано тем, что обвиняемый может совершить новое преступление.Сам Тамлиани заявил, что не согласен с решением судьи, и объявил голодовку."Вы меня вынуждаете объявить голодовку до начала процесса. Я буду голодать 55 дней", - заявил Тамлиани.Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня 2019 года.По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление". Позднее Тамлиани был освобожден под залог в 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов).Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку
20:34 01.12.2021 (обновлено: 20:38 01.12.2021)
Бесику Тамлиани придется вновь держать ответ за сопротивление полиции, насилие и нарушение общественного порядка
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года Бесик Тамлиани после избрания новой меры пресечения объявил голодовку.
Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ему предъявлено обвинение по статье - "оказании сопротивления сотруднику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка".
Новое обвинение грозит Тамлиани лишением свободы сроком от двух до трех лет.
Тбилисский городской суд в среду избрал для Тамлиани заключение под стражу в качестве предварительной меры пресечения.
Как заявил судья Давид Куртанидзе, решение об избрании заключения в качестве меры пресечения обосновано тем, что обвиняемый может совершить новое преступление.
Сам Тамлиани заявил, что не согласен с решением судьи, и объявил голодовку.
"Вы меня вынуждаете объявить голодовку до начала процесса. Я буду голодать 55 дней", - заявил Тамлиани.
Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня 2019 года.
По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление". Позднее Тамлиани был освобожден под залог в 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов).
Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
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