https://sputnik-georgia.ru/20211201/novye-shtrafy-dlya-kurilschikov-v-gruzii---komitety-parlamenta-prinyali-popravki-262519872.html

Новые штрафы для курильщиков в Грузии - комитеты парламента приняли поправки

Новые штрафы для курильщиков в Грузии - комитеты парламента приняли поправки

Запрет на курение в такси является продолжением антитабачных мер, задействованных в Грузии в 2017 году 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T16:57+0400

2021-12-01T16:57+0400

2021-12-01T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Комитеты парламента Грузии в первом чтении приняли поправки, предусматривающие введение новых штрафов для курильщиков, говорится в сообщении на сайте законодательного органа.Эпидемиолог: мнение о защитной функции никотина против коронавируса является мифом>>В случае утверждения пакета законопроектов, с 1 января за курение в такси, на канатных дорогах и катерах в Грузии будут штрафовать на 200 лари. Согласно поправкам, эти виды транспорта будут определены как общественный транспорт.Планируется введение запрета на курение в частном автомобиле, но лишь в присутствии несовершеннолетних. Штраф в таком случае составит 50 лари.В случае повторного нарушения закона штраф будет удвоен.Кроме того, увеличивается штраф за продажу табачных изделий в образовательно-воспитательных учреждениях и на прилегающих территориях в радиусе 50 метров - до 500 лари. Штраф за повторное нарушение будет вдвое больше. На сегодняшний день эти действия подпадают под статью о нарушении правил торговли табачными изделиями и караются штрафом в 150 лари. За популяризацию курения и табачных изделий в интернете штраф составит от 2 до 5 тысяч лари.Поправки вносятся в законы "О контроле табака" и "Кодекс административных правонарушений". Инициаторы законопроектов - депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрий Хундадзе и Владимир Кахадзе.Гамкрелидзе: треть населения Грузии курит>>Законопроекты приняли три комитета - по юридическим вопросам, по правам человека и комитет здравоохранения. В мае 2017 года в Грузии вступило в силу антитабачное законодательство, целью которого было сокращение числа курильщиков. На сегодняшний день запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Бахтуридзе: антитабачная политика Грузии принесла свои плоды>>С целью сокращения числа курильщиков подорожали табачные изделия. За последние годы средняя цена на пачку сигарет в Грузии выросла с 1,5 лари до 5,5 лари.В результате, по данным с 2018 года до весны 2021 года количество курильщиков в Грузии сократилось на 8%, сказал ранее глава неправительственной организации "Альянс контроля табака" Георгий Бахтуридзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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