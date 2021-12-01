https://sputnik-georgia.ru/20211201/shtorm-v-batumi-more-pokhozyaynichalo-na-novom-bulvare-262525682.html

Шторм в Батуми: море "похозяйничало" на Новом бульваре

Шторм в Батуми: море "похозяйничало" на Новом бульваре

Шторм повредил практически всю инфраструктуру на Новом бульваре в Батуми 01.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Шторм на море, непогода и сильный ветер сильно повредили Новый бульвар в Батуми, говорится в сообщении на сайте мэрии Батуми.На территорию Нового бульвара волны вынесли песок и гальку, повредили инфраструктуру, размыта береговая линия.Непогода создала проблемы в Западной Грузии>>"В результате проливных дождей и шторма на море были повреждены несколько участков береговой линии на Новом бульваре. Муниципальные службы будут работать круглосуточно - на месте находятся сотрудники и техника службы саночистки. Мы ведем постоянное наблюдение вместе с администрацией бульвара", - заявил мэр Батуми Арчил Чиковани.На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. На месте находятся представители соответствующих служб мэрии во главе с градоначальником.Мобильные группы работают в чрезвычайном режиме. Чтобы вовремя слить дренажные воды, очищают каналы, ведущие к морю. При необходимости очистительные работы будут продолжатся всю ночь.Параллельно ведется расчистка береговой линии от мусора.Размер нанесенного ущерба пока не подсчитан. Информация о пострадавших в результате шторма не сообщается.Бульвар является визитной карточной Батуми. Это один из самых протяженных приморских парков в мире, который считается самой старой и главной достопримечательностью Батуми.Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на "новый" и "старый". Сегодня общая длина бульвара составляет 8 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/zatoplennye-dvory-razmyty-dorogi--v-zapadnoy-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-nepogody-259820330.html

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