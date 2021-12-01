https://sputnik-georgia.ru/20211201/v-gruzii-dopustimyy-interval-mezhdu-buster-dozami-mozhet-byt-sokraschen-262522775.html

В Грузии допустимый интервал в случае бустер-доз может быть сокращен

В Грузии допустимый интервал в случае бустер-доз может быть сокращен

Совет иммунизации при Минздраве Грузии решет, возможно ли сократить интервал между полной вакцинацией и бустер-дозой до пяти месяцев 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T18:07+0400

2021-12-01T18:07+0400

2021-12-01T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальная техническая группа советников по иммунизации разрабатывает новую схему, которая предусматривает сокращение периода между основной вакцинацией и бустер-дозой, заявила заместитель министр здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии>>По ее словам, на заседании технической группы рассматривался вопрос задействования "зеленых паспортов", угрозы, связанные с новым штаммом коронавируса "омикрон", международный опыт и то, как активизировать программу вакцинации, в том числе использование бустер-доз как средства сведения к минимуму рисков появления "омикрона".Ранее Совет иммунизации при Минздраве Грузии принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц с 18 лет препаратом Pfizer. До принятия этого решения бустер-дозу могли сделать те, кто старше 50 лет и группы риска."Восемнадцать лет останется в силе для бустер-дозы, и если группа экспертов даст дополнительные рекомендации, естественно, мы их учтем. Все лица старше 18 лет могут сделать бустер-дозу. Однако установленный срок для лиц старше 60 лет в случае вакцинации препаратами Sinopharm и Sinovac был три месяца, а в других случаях - шесть. Сейчас речь идет о сокращении шестимесячного интервала для всех возрастных групп", - заявила Габуния.Замминистра уточнила, что трехмесячный интервал допускается только для лиц, привитых препаратом Sinopharm и Sinovac, а в случае препарата Pfizer, по предварительной рекомендации, речь идет о пятимесячном периоде вместе шести.Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы тем же препаратом или вакциной Pfizer .Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом через шесть месяцев после второй вакцинации.На брифинге Габуния также коснулась вопроса распространения нового штамма коронавируса и отметила, что в связи с этим Минздрав проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения."Вероятность распространения нового штамма существует, поскольку люди путешествуют, штамм легко мигрирует. Мы не застрахованы от этих рисков… Мы проводим дополнительные консультации с ВОЗ. Как только будут рекомендации, мы начнем над ними работать", - отметила Габуния.Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Евросоюз и многие другие страны прекратили авиасообщение из некоторых африканских государств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/buster-doza-v-gruzii-rekomendovana-vsem-komu-za-18-261914280.html

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