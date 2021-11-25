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Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии
Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии
Грузия выдает ковид-паспорта иностранцам, вакцинированным признанными ВОЗ препаратами 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T13:38+0400
2021-11-25T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Иностранцы, привитые вакцинами не признанными Всемирной организацией здравоохранения, смогут сделать бустер-дозу другим препаратом, находясь в Грузии, и получить бессрочный "зеленый паспорт", пояснили на "горячей линии" Минздрава.Для этого необходимо отправить на электронный адрес info@moh.gov.ge отсканированный гражданский паспорт, фото и сертификат о полном курсе вакцинации.Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе>>Через несколько дней пользователь получит ответ Минздрава. Каждый из запросов рассматривается в индивидуальном порядке.Для получения бустер-дозы иностранец должен находиться в Грузии не менее трех месяцев.Для того, чтобы сделать бустер или третью дозу вакцины с вакцинации двумя дозами должно пройти минимум шесть месяцев.Сделав прививку на территории Грузии препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), иностранец сможет получить так называемый "зеленый паспорт", который вступает в силу в Грузии с 1 декабря. Он уже признан Евросоюзом.Ковид-паспорт также можно получить на 72 часа при наличии отрицательного ПЦР-теста и на 24 часа при наличии отрицательного быстрого теста. В Грузии наличие ковид-паспорта позволит посещать рестораны, кафе и бары, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, казино и объекты развлекательного бизнеса, спа-центры, фитнес залы, гостиницы, пользоваться канатными дорогами на горных курортах. Это требование будет распространяться только на лиц старше 18 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/grazhdane-gruzii-mogut-skachat-tsifrovoy-kovid-pasport-v-app-ili-google-store-262127400.html
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, спутник v, ковид-паспорт
Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии
13:38 25.11.2021 (обновлено: 14:06 25.11.2021)
Грузия выдает ковид-паспорта иностранцам, вакцинированным признанными ВОЗ препаратами
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Иностранцы, привитые вакцинами не признанными Всемирной организацией здравоохранения, смогут сделать бустер-дозу другим препаратом, находясь в Грузии, и получить бессрочный "зеленый паспорт", пояснили на "горячей линии" Минздрава.
Для этого необходимо отправить на электронный адрес info@moh.gov.ge отсканированный гражданский паспорт, фото и сертификат о полном курсе вакцинации.
Через несколько дней пользователь получит ответ Минздрава. Каждый из запросов рассматривается в индивидуальном порядке.
Для получения бустер-дозы иностранец должен находиться в Грузии не менее трех месяцев.
Для того, чтобы сделать бустер или третью дозу вакцины с вакцинации двумя дозами должно пройти минимум шесть месяцев.
Сделав прививку на территории Грузии препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), иностранец сможет получить так называемый "зеленый паспорт", который вступает в силу в Грузии с 1 декабря. Он уже признан Евросоюзом.
Ковид-паспорт также можно получить на 72 часа при наличии отрицательного ПЦР-теста и на 24 часа при наличии отрицательного быстрого теста.
В Грузии наличие ковид-паспорта позволит посещать рестораны, кафе и бары, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, казино и объекты развлекательного бизнеса, спа-центры, фитнес залы, гостиницы, пользоваться канатными дорогами на горных курортах. Это требование будет распространяться только на лиц старше 18 лет.
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