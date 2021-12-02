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Ингури ГЭС посетили первые визитеры
Ингури ГЭС посетили первые визитеры
Уникальная арочная плотина Ингури ГЭС становится одной из достопримечательностей Грузии 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T09:36+0400
2021-12-02T09:36+0400
2021-12-02T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела первый тур по Ингури ГЭС для туристических компаний и представителей СМИ.Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота этой плотины составляет 271,5 метра, а длина – 728 метров. Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии>>Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня". В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги. По данным администрации туризма, участникам тура показали наиболее интересные участки арочной плотины ГЭС, которые до сих пор были недоступны для осмотра. Продолжительность маршрута составила два часа и туристы смогли посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.Проект также предусматривает открытие научного центра, будет построен самый длинный в регионе зиплайн, будут развлекательные зоны и другие интересные для туристов объекты.Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительство ГЭС на реке Ингури начались в 1961 году и завершились в 1977. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, ингури гэс
Ингури ГЭС посетили первые визитеры
Уникальная арочная плотина Ингури ГЭС становится одной из достопримечательностей Грузии
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Национальная администрация туризма Грузии провела
первый тур по Ингури ГЭС для туристических компаний и представителей СМИ.
Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота этой плотины составляет 271,5 метра, а длина – 728 метров. Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.
Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня".
В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги.
По данным администрации туризма, участникам тура показали наиболее интересные участки арочной плотины ГЭС, которые до сих пор были недоступны для осмотра. Продолжительность маршрута составила два часа и туристы смогли посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.
Проект также предусматривает открытие научного центра, будет построен самый длинный в регионе зиплайн, будут развлекательные зоны и другие интересные для туристов объекты.
Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
Строительство ГЭС на реке Ингури начались в 1961 году и завершились в 1977.
Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.
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