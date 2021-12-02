https://sputnik-georgia.ru/20211202/inguri-ges-posetili-pervye-vizitery-262529693.html

Ингури ГЭС посетили первые визитеры

Ингури ГЭС посетили первые визитеры

Уникальная арочная плотина Ингури ГЭС становится одной из достопримечательностей Грузии 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T09:36+0400

2021-12-02T09:36+0400

2021-12-02T09:36+0400

новости

грузия

туризм

ингури гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251315437_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_028c3f65bba9eb15ff1cfc44c26aaeee.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела первый тур по Ингури ГЭС для туристических компаний и представителей СМИ.Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота этой плотины составляет 271,5 метра, а длина – 728 метров. Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии>>Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня". В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги. По данным администрации туризма, участникам тура показали наиболее интересные участки арочной плотины ГЭС, которые до сих пор были недоступны для осмотра. Продолжительность маршрута составила два часа и туристы смогли посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.Проект также предусматривает открытие научного центра, будет построен самый длинный в регионе зиплайн, будут развлекательные зоны и другие интересные для туристов объекты.Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительство ГЭС на реке Ингури начались в 1961 году и завершились в 1977. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210927/kakim-budet-turisticheskiy-kompleks-na-inguri-ges-259912569.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, туризм, ингури гэс