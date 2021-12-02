https://sputnik-georgia.ru/20211202/meriya-tbilisi-zakupit-dlya-goroda-esche-200-avtobusov-262530742.html

Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов

Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов

Каладзе обещает проложить как можно больше "бас лайнов" в столице, чтобы создать "зеленый коридор" для автобусов 02.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует приобрести дополнительно еще 200 автобусов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.Автобусы и микроавтобусы являются главным средством передвижения для жителей спальных районов, где нет метро. Часто автобусы опаздывают, порой интервал между ними составляет более получаса, что создает проблемы для населения.Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря>>"Мы уже закупили 180 автобусов, в будущем году планируем приобрести дополнительно еще 200 18-метровых автобусов", – сказал Каладзе.Мэр города также пояснил, почему автобусы часто приходится подолгу ждать."Опоздания автобусов связаны с пробками. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в городе появилось больше автобусных линий. Сейчас так называемые "бас лайны" есть только на нескольких улицах, и этого недостаточно", – сказал Каладзе.По его словам, транспортная политика мэрии Тбилиси направлена на то, чтобы общественный транспорт был быстрым и комфортным.Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси. На сегодняшний день в городе действует единая система общественного транспорта – автобусы, микроавтобусы, метро.В муниципальном общественном транспорте действует единая система оплаты проезда, которая позволяет в течение полутора часов бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой, чтобы добраться до точки назначения. При этом в самой системе транспорта тбилисский метрополитен приобрел ключевое значение как самый быстрый и удобный транспорт, соединяющий разные точки столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/v-tbilisi-s-novogo-goda-vvodyatsya-abonementy-na-obschestvennyy-transport-262184651.html

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