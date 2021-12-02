Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211202/meriya-tbilisi-zakupit-dlya-goroda-esche-200-avtobusov-262530742.html
Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов
Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов
Каладзе обещает проложить как можно больше "бас лайнов" в столице, чтобы создать "зеленый коридор" для автобусов 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T09:01+0400
2021-12-02T09:29+0400
новости
грузия
тбилиси
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/09/250842909_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_7c89dbe15ebbb50f7ff94d8f9ff4a8ee.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует приобрести дополнительно еще 200 автобусов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.Автобусы и микроавтобусы являются главным средством передвижения для жителей спальных районов, где нет метро. Часто автобусы опаздывают, порой интервал между ними составляет более получаса, что создает проблемы для населения.Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря&gt;&gt;"Мы уже закупили 180 автобусов, в будущем году планируем приобрести дополнительно еще 200 18-метровых автобусов", – сказал Каладзе.Мэр города также пояснил, почему автобусы часто приходится подолгу ждать."Опоздания автобусов связаны с пробками. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в городе появилось больше автобусных линий. Сейчас так называемые "бас лайны" есть только на нескольких улицах, и этого недостаточно", – сказал Каладзе.По его словам, транспортная политика мэрии Тбилиси направлена на то, чтобы общественный транспорт был быстрым и комфортным.Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси. На сегодняшний день в городе действует единая система общественного транспорта – автобусы, микроавтобусы, метро.В муниципальном общественном транспорте действует единая система оплаты проезда, которая позволяет в течение полутора часов бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой, чтобы добраться до точки назначения. При этом в самой системе транспорта тбилисский метрополитен приобрел ключевое значение как самый быстрый и удобный транспорт, соединяющий разные точки столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/v-tbilisi-s-novogo-goda-vvodyatsya-abonementy-na-obschestvennyy-transport-262184651.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/09/250842909_824:268:3072:1954_1920x0_80_0_0_900db2a7cffaa7c32dbce4cc4fa9df28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилиси, транспорт

Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов

09:01 02.12.2021 (обновлено: 09:29 02.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирские автобусы
Пассажирские автобусы - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Каладзе обещает проложить как можно больше "бас лайнов" в столице, чтобы создать "зеленый коридор" для автобусов
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует приобрести дополнительно еще 200 автобусов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Автобусы и микроавтобусы являются главным средством передвижения для жителей спальных районов, где нет метро. Часто автобусы опаздывают, порой интервал между ними составляет более получаса, что создает проблемы для населения.
Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря>>
"Мы уже закупили 180 автобусов, в будущем году планируем приобрести дополнительно еще 200 18-метровых автобусов", – сказал Каладзе.
Мэр города также пояснил, почему автобусы часто приходится подолгу ждать.
"Опоздания автобусов связаны с пробками. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в городе появилось больше автобусных линий. Сейчас так называемые "бас лайны" есть только на нескольких улицах, и этого недостаточно", – сказал Каладзе.
По его словам, транспортная политика мэрии Тбилиси направлена на то, чтобы общественный транспорт был быстрым и комфортным.
Пассажирские автобусы MAN - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
В Тбилиси введут абонементы на общественный транспорт
18 ноября, 15:46
Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси. На сегодняшний день в городе действует единая система общественного транспорта – автобусы, микроавтобусы, метро.
В муниципальном общественном транспорте действует единая система оплаты проезда, которая позволяет в течение полутора часов бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой, чтобы добраться до точки назначения.
При этом в самой системе транспорта тбилисский метрополитен приобрел ключевое значение как самый быстрый и удобный транспорт, соединяющий разные точки столицы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на среду – 3,1279 GEL/$1
09:01Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов
08:38Мигрантов все меньше и меньше: что происходит на границе с Польшей - видео
08:01Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты?
07:32Грузинские яблоки вывозятся в основном в Россию
07:01Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса
ВчераПо последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы
ВчераЗачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства
ВчераКакие новшества ждут школы Грузии в 2022 году
ВчераВернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр
ВчераФигурант дела о беспорядках в Тбилиси объявил голодовку
ВчераШторм в Батуми: море "похозяйничало" на Новом бульваре
ВчераЦСКА – "Панатинаикос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
ВчераНерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
ВчераПолиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили
ВчераВ Грузии полностью вакцинированы от коронавируса уже более 1 млн человек
ВчераВопреки всему: парламент Грузии назначил судей Верховного суда
ВчераНовогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
ВчераВ Грузии ужесточили наказания за наркопреступления
ВчераВ Грузии допустимый интервал в случае бустер-доз может быть сокращен