https://sputnik-georgia.ru/20211201/novye-strasti-po-konstitutsii-gruzi---chego-opasaetsya-oppozitsiya-262497725.html

Новые страсти по Конституции Грузии - чего опасается оппозиция

Новые страсти по Конституции Грузии - чего опасается оппозиция

Если парламент не утвердит поправки, мелким оппозиционным партиям не видать депутатских кресел 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T00:41+0400

2021-12-01T00:41+0400

2021-12-01T01:40+0400

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георгий гахария

парламентские выборы

новый политический центр – гирчи

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Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" снова стала объектом критики оппозиции и снова из-за поправок в Конституцию страны.Поправки в главный закон страны, касающиеся парламентских выборов 2020 года, не так давно, всего два года назад, стали причиной активизации протестов оппозиции и политического кризиса в стране. Теперь оппозиция снова возмущена.Правда на этот раз речь идет об уже принятых в первом чтении поправках в Конституцию о следующих выборах, дата которых не указана. Речь идет о снижении проходного барьера для партий с 5% до 2% на двух последующих выборах."Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии>>Изначально поправки касались возможных внеочередных выборов, так как в главном законе страны четко прописано, что очередные выборы осенью 2024 года пройдут при проходном барьере в 5%.Отступление от общей версии в виде снижения проходного барьера на следующих выборах понадобилось из-за условий соглашения, достигнутого между властями и оппозицией этой весной. Стороны договорились, что если партия власти не наберет на октябрьских местных выборах более 43%, то должны будут быть назначены досрочные парламентские выборы. "Грузинская мечта" набрала 47% голосов."На этом этапе законопроект не рассматривается, и многое будет зависеть от поведения и действий других субъектов. Мы хорошо понимаем, что нет никакой необходимости в принятии таких поправок", - сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.При этом он отметил, что 5-процентный барьер полностью соответствует стандартам демократии.Он подчеркнул, что речь идет не о внеочередных выборах, а о выборах 2024 года."Внеочередных выборов не будет", - сказал Кобахидзе.И хотя у правящей партии нет достаточного количества голосов для принятия единоличного решения по поправкам, ее голоса являются решающими при внесении изменений в Конституцию.Задело за живоеЕсли смотреть на итоги последних выборов в органы местной власти, то шанс преодолеть проходной барьер в 5% и попасть в парламент есть только у правящей партии, главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" и партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии".Депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава уже заявила, что барьер для ее партии не имеет принципиального значения, но партия поддерживает мелкие оппозиционные силы.Остальные партии при нынешнем раскладе сил не имеют даже призрачной надежды преодолеть такой высокий барьер. Именно поэтому градус возмущения выше всего был как раз у небольших партий."О какой доброй воле они говорят, это было их обязательство, данное всем политическим партиям. Я прихожу к выводу, что с политической силой, которую не волнует отказ от взятых обязательств, не имеет смысла сотрудничать ни по одному вопросу, так как она меняет свои решения", - сказал один из лидеров партии "Лело для Грузии", депутат парламента Бадри Джапаридзе.А вот депутат и лидер "Третьей силы" Георгий Вашадзе разглядел за заявлениями Кобахидзе страх внеочередных выборов."Заявление Ираклия Кобахидзе указывает на то, что они очень боятся внеочередных выборов… Мы должны сделать все, чтобы соглашение было выполнено", - сказал Вашадзе.В свою очередь лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили пришел еще к более печальному выводу."Низкий барьер необходим для многопартийной демократии и снижения поляризации. Высокий барьер означает, что будет всего две партии и пинг-понг ненависти", - сказал Элисашвили.Единственной, кто сохранил оптимизм из мелких партий, оказалась партия "Новый политический центр – Гирчи"."Мне не нужны подарки "Грузинской мечты" и я не хочу быть ей обязанным, поэтому мы готовимся к тому, что каким бы ни был барьер, мы его преодолеем", - сказал Хвичия.Мелкие партии - в сторонеНа сегодняшний день в оппозиции, в том числе в "Нацдвижении" открыто говорят, что тема внеочередных выборов актуальная для страны. В правящей партии такую возможность отрицают и активно готовятся к выборам через три года.Однако, при этом опросы общественного мнения и привычная явка на местных выборах показали, что население недовольно существующим политическим спектром и все еще ждет появления третьей силы, а также и то, что оно не готово к революционным сценариям развития событий.В парламенте Грузии стало на две фракции меньше>>В тоже время ни правящая партия, ни ведущие оппозиционные силы свою политическую нишу уступать не собираются. "Грузинская мечта" сразу после выборов в органы местной власти стала укреплять свои позиции социальными и экономическими проектами, стремясь завоевать сердца нейтрально настроенных избирателей. Среди последних инициатив – начало активной борьбы с игроманией, наркоманией и решение вопроса трудоустройства.Главная оппозиционная сила сейчас разыгрывает карту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, возвращение которого, судя по выборам, вернуло "Нацдвижению" часть бывших сторонников и стало началом создания новой коалиции с мелкими оппозиционными партиями. Борьба за его освобождение или в его поддержку пока собирает достаточно людей на улицах города, чтобы оставаться главной силой после "Грузинской мечты".Мелкие оппозиционные партии, после провала на последних выборах, пытаются удержаться на плаву путем трансформации или заключения союзов.К чему приведут политические игры остается только гадать. А пока население страны больше волнуют социальные проблемы и растущие цены в преддверии Нового года, нежели жаркие споры представителей власти и оппозиции с экранов телевизоров.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе, георгий гахария, парламентские выборы, новый политический центр – гирчи