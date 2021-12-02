Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления
14:51 02.12.2021 (обновлено: 15:44 02.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Экс-президент Грузии заявил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден и когда "суд станет независимым"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили разрешил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили делать политические заявления на его процессе по делу о растрате госсредств в крупных размерах.
Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам. Еще три дела, в том числе о растрате 8,8 миллиона лари, находятся в судопроизводстве.
"Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае, сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления абсолютно недопустимо", – сказал Кочламазашвили.
Свое выступление Саакашвили начал с того, что назвал себя основателем нынешнего грузинского государства, а выдвинутые против него обвинения охарактеризовал как постыдные. Нынешних судей в Грузии экс-президент назвал актерами и добавил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден и когда "суд станет независимым".
Судебные процессы, по словам Саакашвили, являются фарсом и попыткой заставить его молчать. Для этого, по его словам, делали все возможное, в том числе блокировали окна, не впускали к нему членов семьи, давали большие дозы психотропных препаратов. Саакашвили заявил, что таким образом он был жертвой пыток, поэтому, согласно международному законодательству, он должен быть освобожден.
Ранее один из лидеров "Грузинской мечты" Созар Субари сказал, что у Саакашвили после ареста было больше посетителей, чем у остальных заключенных за девять лет его правления.
Параллельно с судом проходит акция протеста сторонников Саакашвили, которые наблюдают за судебным процессом онлайн – с большого экрана, установленного неподалеку от ворот здания суда. На месте мобилизована полиция.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.
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