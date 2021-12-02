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https://sputnik-georgia.ru/20211202/sudya-razreshil-saakashvili-delat-politicheski-zayavleniya-262547758.html
Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления
Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления
Экс-президент Грузии заявил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден и когда "суд станет независимым" 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T14:51+0400
2021-12-02T15:44+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили разрешил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили делать политические заявления на его процессе по делу о растрате госсредств в крупных размерах.Никакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде&gt;&gt;Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам. Еще три дела, в том числе о растрате 8,8 миллиона лари, находятся в судопроизводстве.Свое выступление Саакашвили начал с того, что назвал себя основателем нынешнего грузинского государства, а выдвинутые против него обвинения охарактеризовал как постыдные. Нынешних судей в Грузии экс-президент назвал актерами и добавил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден и когда "суд станет независимым".Судебные процессы, по словам Саакашвили, являются фарсом и попыткой заставить его молчать. Для этого, по его словам, делали все возможное, в том числе блокировали окна, не впускали к нему членов семьи, давали большие дозы психотропных препаратов. Саакашвили заявил, что таким образом он был жертвой пыток, поэтому, согласно международному законодательству, он должен быть освобожден.Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции&gt;&gt;Ранее один из лидеров "Грузинской мечты" Созар Субари сказал, что у Саакашвили после ареста было больше посетителей, чем у остальных заключенных за девять лет его правления.Параллельно с судом проходит акция протеста сторонников Саакашвили, которые наблюдают за судебным процессом онлайн – с большого экрана, установленного неподалеку от ворот здания суда. На месте мобилизована полиция.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно. Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы&gt;&gt;По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд

Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления

14:51 02.12.2021 (обновлено: 15:44 02.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Экс-президент Грузии заявил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден и когда "суд станет независимым"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили разрешил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили делать политические заявления на его процессе по делу о растрате госсредств в крупных размерах.
Никакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде>>
Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам. Еще три дела, в том числе о растрате 8,8 миллиона лари, находятся в судопроизводстве.

"Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае, сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления абсолютно недопустимо", – сказал Кочламазашвили.

Свое выступление Саакашвили начал с того, что назвал себя основателем нынешнего грузинского государства, а выдвинутые против него обвинения охарактеризовал как постыдные. Нынешних судей в Грузии экс-президент назвал актерами и добавил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден и когда "суд станет независимым".
Судебные процессы, по словам Саакашвили, являются фарсом и попыткой заставить его молчать. Для этого, по его словам, делали все возможное, в том числе блокировали окна, не впускали к нему членов семьи, давали большие дозы психотропных препаратов. Саакашвили заявил, что таким образом он был жертвой пыток, поэтому, согласно международному законодательству, он должен быть освобожден.
Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции>>
Ранее один из лидеров "Грузинской мечты" Созар Субари сказал, что у Саакашвили после ареста было больше посетителей, чем у остальных заключенных за девять лет его правления.
Параллельно с судом проходит акция протеста сторонников Саакашвили, которые наблюдают за судебным процессом онлайн – с большого экрана, установленного неподалеку от ворот здания суда. На месте мобилизована полиция.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer

Детали дела

Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы>>
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.
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