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https://sputnik-georgia.ru/20211129/nikakogo-sozhaleniya--politiki-otsenili-vystuplenie-saakashvili-v-sude-262463899.html
Никакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде
Никакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде
В "Грузинской мечте" назвали экс-президента циником, который в случае получения власти продолжит править так, как и прежде 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T21:58+0400
2021-11-29T22:17+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
вано мерабишвили
тбилисский городской суд
бадри патаркацишвили
алеко элисашвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили вслед за представителями правящей партии резко раскритиковал выступление экс-президента Михаила Саакашвили в суде.Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года&gt;&gt;В понедельник Саакашвили впервые со дня ареста доставили в суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий, и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Как заявил Саакашвили, он никому не давал никаких инструкций, всем управлял глава МВД Вано Мерабишвили, за разгоном митингующих он наблюдал по телевизору. При этом основную часть своего выступления, которое длилось более часа, он посвятил достижениям Грузии в период его президентства и критике нынешней власти.Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа назвал Саакашвили циником."Вместо того, чтобы выйти и сказать, да, я совершил ошибки, да, была трагедия, это было преступление и это не должно повторяться, вместо этого он начал переносить вину на других", - сказал Заркуа журналистам.Наибольшее возмущение представителей власти вызвал комментарий Саакашвили по поводу дела об амнистии осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Дело Гиргвлиани получило большой резонанс в Грузии еще при Саакашвили. Как заявил экс-президент, смерть Гиргвлиани была трагедией, но "это никакое не дело Гиргвлиани, его так назвали для пиара". "Это человек, который осознанно управлял так, как управлял. И это было управление садистскими методами. Это означает, что если в руки Саакашвили попадут бразды правления, вновь не будет свободных СМИ, а если кто-то воспротивится этому, будет наказан так же, как телевидение "Имеди", и любая группа людей будет терроризирована", - сказал первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась&gt;&gt;В деле о разгоне акции 2007 года три эпизода – непосредственно разгон митингующих в центре Тбилиси, погром в здании телекомпании "Имеди" и присвоение имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который среди прочего был владельцем "Имеди".Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, на рассмотрении суда, помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, находятся еще два дела - о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/saakashvili-vzyali-pod-kupol-ili-novye-obvineniya-oppozitsii-262459430.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, вано мерабишвили, тбилисский городской суд, бадри патаркацишвили, алеко элисашвили

Никакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде

21:58 29.11.2021 (обновлено: 22:17 29.11.2021)
© Sputnik / Alex ShlamovАлеко Элисашвили
Алеко Элисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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В "Грузинской мечте" назвали экс-президента циником, который в случае получения власти продолжит править так, как и прежде
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили вслед за представителями правящей партии резко раскритиковал выступление экс-президента Михаила Саакашвили в суде.
Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года>>
В понедельник Саакашвили впервые со дня ареста доставили в суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий, и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
"Сегодня в длинном выступлении Саакашвили не было ни капли сожаления… Хотя сожаление и откровенное извинение говорят о достоинстве человека", - написал на своей странице в Facebook депутат парламента, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Как заявил Саакашвили, он никому не давал никаких инструкций, всем управлял глава МВД Вано Мерабишвили, за разгоном митингующих он наблюдал по телевизору. При этом основную часть своего выступления, которое длилось более часа, он посвятил достижениям Грузии в период его президентства и критике нынешней власти.
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа назвал Саакашвили циником.
"Вместо того, чтобы выйти и сказать, да, я совершил ошибки, да, была трагедия, это было преступление и это не должно повторяться, вместо этого он начал переносить вину на других", - сказал Заркуа журналистам.
Судебный процесс над Михаилом Саакашвили 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
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Наибольшее возмущение представителей власти вызвал комментарий Саакашвили по поводу дела об амнистии осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Дело Гиргвлиани получило большой резонанс в Грузии еще при Саакашвили. Как заявил экс-президент, смерть Гиргвлиани была трагедией, но "это никакое не дело Гиргвлиани, его так назвали для пиара".
"Это человек, который осознанно управлял так, как управлял. И это было управление садистскими методами. Это означает, что если в руки Саакашвили попадут бразды правления, вновь не будет свободных СМИ, а если кто-то воспротивится этому, будет наказан так же, как телевидение "Имеди", и любая группа людей будет терроризирована", - сказал первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.
Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась>>
В деле о разгоне акции 2007 года три эпизода – непосредственно разгон митингующих в центре Тбилиси, погром в здании телекомпании "Имеди" и присвоение имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который среди прочего был владельцем "Имеди".
Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, на рассмотрении суда, помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, находятся еще два дела - о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
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