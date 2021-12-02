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В Грузии продолжается выдача льготных ипотечных кредитов
В Грузии продолжается выдача льготных ипотечных кредитов
В виде ипотечных кредитов в Грузии на покупку квартир к этому времени уже выдано более 94 миллионов лари 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T14:08+0400
2021-12-02T14:08+0400
экономика
новости
грузия
кредит
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. К этому времени в Грузии утверждены 839 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, сообщает Агентство "Производи в Грузии".Общая сумма одобренных кредитов составляет более 94 миллионов лари (30,1 миллиона долларов).Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки&gt;&gt;Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:• Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;• Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;• Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года.Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200527/Vlasti-Gruzii-budut-subsidirovat-ipotechnye-kredity-grazhdan-248587232.html
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экономика, новости, грузия, кредит

В Грузии продолжается выдача льготных ипотечных кредитов

14:08 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКвартиры в новостройке
Квартиры в новостройке - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В виде ипотечных кредитов в Грузии на покупку квартир к этому времени уже выдано более 94 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. К этому времени в Грузии утверждены 839 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, сообщает Агентство "Производи в Грузии".
Общая сумма одобренных кредитов составляет более 94 миллионов лари (30,1 миллиона долларов).
Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки>>
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.
В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.
Кто может воспользоваться программой:
• Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
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• Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
• Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года.
Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.
Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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