https://sputnik-georgia.ru/20211203/bez-tebya-umirayu--eldzhey-vypustil-novyy-trek-on-posvyaschen-ivleevoy--262581477.html

"Без тебя умираю"- Элджей выпустил новый трек. Он посвящен Ивлеевой?

"Без тебя умираю"- Элджей выпустил новый трек. Он посвящен Ивлеевой?

Рэп-музыкант написал провокационную песню и вызвал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T19:16+0400

2021-12-03T19:16+0400

2021-12-03T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Российский рэпер Элджей выпустил новый чувственный трек: поклонники уверены, что песня посвящена экс-жене музыканта Насте Ивлеевой. Не так давно Ивлеева дала понять, что возобновила общение с экс-мужем: звезда показала фото Элджея в сторис, а после опубликовала с ним снимок в Инстаграм. Фанаты сразу подумали, что бывшие возлюбленные возобновили отношения. А теперь слухи подогрела новая песня музыканта. Песня Элджея "Умираю", которую он записал вместе с коллегой Thrill Pill, вышла 3 декабря и удивила поклонников. В тексте рассказывается о герое, который страдает из-за того, что не может забыть бывшую возлюбленную. "Детка, все что хочешь - забирай. Самой темной ночью я мечтаю встретить тебя снова, я умираю, умираю, без тебя умираю", - спел музыкант и вызвал ажиотаж в Сети. "Снова отсылки к Насте?"; "Ивлеева, вернись уже"; "Получается, что вы сошлись"; "Уверена, Новый год они проведут вместе"; "Женитесь снова", - написали фанаты. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, шоу, элджей, настя ивлеева