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https://sputnik-georgia.ru/20211203/boyfrend-megan-foks-khotel-vpechatlit-zvezdu-no-vse-zakonchilos-travmoy--262573959.html
Бойфренд Меган Фокс хотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой
Бойфренд Меган Фокс хотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой
Известному музыканту даже пришлось накладывать швы. Но чего не сделаешь ради внимания любимой женщины. 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T19:01+0400
2021-12-03T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Бойфренд американской актрисы Меган Фокс захотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой: музыканту Machine Gun Kelly пришлось наложить несколько швов. Несмотря на то, что раньше Фокс считали чуть ли не самой скрытной звездой, в отношениях с молодым музыкантом она будто раскрылась. Влюбленные не скрываются от папарацци, с радостью дают интервью и публикуют совместные снимки в соцсетях. Недавно Machine Gun Kelly стал гостем шоу The Tonight Show, где поведал о том, как хотел впечатлить Фокс, когда они только начинали встречаться. Колсон решил исполнить очень опасный трюк для Меган с ножом. Многие фанаты посчитали это очень романтичным, после чего музыкант поспешил огорошить всех фразой про то, что он "бежит от всех, кто его любит". И тогда многие заподозрили, что вскоре Колсон бросит Фокс. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Бойфренд Меган Фокс хотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой

19:01 03.12.2021
© AP Photo / Chris PizzelloМеган Фокс
Меган Фокс - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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Известному музыканту даже пришлось накладывать швы. Но чего не сделаешь ради внимания любимой женщины.
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Бойфренд американской актрисы Меган Фокс захотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой: музыканту Machine Gun Kelly пришлось наложить несколько швов.
Несмотря на то, что раньше Фокс считали чуть ли не самой скрытной звездой, в отношениях с молодым музыкантом она будто раскрылась. Влюбленные не скрываются от папарацци, с радостью дают интервью и публикуют совместные снимки в соцсетях.
Недавно Machine Gun Kelly стал гостем шоу The Tonight Show, где поведал о том, как хотел впечатлить Фокс, когда они только начинали встречаться. Колсон решил исполнить очень опасный трюк для Меган с ножом.

"Вы подкидываете нож, и вам нужно поймать его. Так вот, в моем случае он вошел мне в руку. Причем, я не должен был выдавать себя и просто сделал вид, что все нормально. И только на утро, когда Меган ушла, я позвонил своему приятелю и сказал, что мне нужно накладывать швы", - вспомнил рэп-исполнитель со смехом.

Многие фанаты посчитали это очень романтичным, после чего музыкант поспешил огорошить всех фразой про то, что он "бежит от всех, кто его любит". И тогда многие заподозрили, что вскоре Колсон бросит Фокс.
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