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Бойфренд Меган Фокс хотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой
© AP Photo / Chris PizzelloМеган Фокс
© AP Photo / Chris Pizzello
Известному музыканту даже пришлось накладывать швы. Но чего не сделаешь ради внимания любимой женщины.
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Бойфренд американской актрисы Меган Фокс захотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой: музыканту Machine Gun Kelly пришлось наложить несколько швов.
Несмотря на то, что раньше Фокс считали чуть ли не самой скрытной звездой, в отношениях с молодым музыкантом она будто раскрылась. Влюбленные не скрываются от папарацци, с радостью дают интервью и публикуют совместные снимки в соцсетях.
Недавно Machine Gun Kelly стал гостем шоу The Tonight Show, где поведал о том, как хотел впечатлить Фокс, когда они только начинали встречаться. Колсон решил исполнить очень опасный трюк для Меган с ножом.
"Вы подкидываете нож, и вам нужно поймать его. Так вот, в моем случае он вошел мне в руку. Причем, я не должен был выдавать себя и просто сделал вид, что все нормально. И только на утро, когда Меган ушла, я позвонил своему приятелю и сказал, что мне нужно накладывать швы", - вспомнил рэп-исполнитель со смехом.
Многие фанаты посчитали это очень романтичным, после чего музыкант поспешил огорошить всех фразой про то, что он "бежит от всех, кто его любит". И тогда многие заподозрили, что вскоре Колсон бросит Фокс.
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