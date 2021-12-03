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Бойфренд Меган Фокс хотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой

Бойфренд Меган Фокс хотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой

Известному музыканту даже пришлось накладывать швы. Но чего не сделаешь ради внимания любимой женщины. 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T19:01+0400

2021-12-03T19:01+0400

2021-12-03T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Бойфренд американской актрисы Меган Фокс захотел впечатлить звезду, но все закончилось травмой: музыканту Machine Gun Kelly пришлось наложить несколько швов. Несмотря на то, что раньше Фокс считали чуть ли не самой скрытной звездой, в отношениях с молодым музыкантом она будто раскрылась. Влюбленные не скрываются от папарацци, с радостью дают интервью и публикуют совместные снимки в соцсетях. Недавно Machine Gun Kelly стал гостем шоу The Tonight Show, где поведал о том, как хотел впечатлить Фокс, когда они только начинали встречаться. Колсон решил исполнить очень опасный трюк для Меган с ножом. Многие фанаты посчитали это очень романтичным, после чего музыкант поспешил огорошить всех фразой про то, что он "бежит от всех, кто его любит". И тогда многие заподозрили, что вскоре Колсон бросит Фокс. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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