https://sputnik-georgia.ru/20211203/gruppa-mgzavrebi-dast-novogodniy-kontsert-v-moskve-262456676.html
Группа "Мгзавреби" даст новогодний концерт в Москве
Группа "Мгзавреби" даст новогодний концерт в Москве
По многочисленным просьбам слушателей в российской столице состоится концерт грузинских музыкантов
2021-12-03T08:31+0400
2021-12-03T08:31+0400
2021-12-03T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" даст специальный новогодний концерт в Москве 18 декабря, говорится на официальной странице коллектива в Facebook. Праздничное выступление состоится в клубе Мумий Тролль Music Bar в 20:00 по местному времени."Мы с нетерпением вместе с вами ждали этого концерта и рады видеть любимых артистов отмечающих в этом году свое 15-летие. Спеть любимые песни хором в компании с Mgzavrebi – бесценно", – говорится в анонсе мероприятия. По информации организаторов, для посещения концерта QR-коды и справки не требуются.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине и в других странах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузия, москва, концерт, новый год, группа "мгзавреби", музыка, грузинский шоу-бизнес
Группа "Мгзавреби" даст новогодний концерт в Москве
По многочисленным просьбам слушателей в российской столице состоится концерт грузинских музыкантов
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" даст специальный новогодний концерт в Москве 18 декабря, говорится на официальной странице коллектива в Facebook
.
Праздничное выступление состоится в клубе Мумий Тролль Music Bar в 20:00 по местному времени.
"Мы с нетерпением вместе с вами ждали этого концерта и рады видеть любимых артистов отмечающих в этом году свое 15-летие. Спеть любимые песни хором в компании с Mgzavrebi – бесценно", – говорится в анонсе
мероприятия. По информации организаторов, для посещения концерта QR-коды и справки не требуются.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине и в других странах.
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