https://sputnik-georgia.ru/20211203/kovid-statistika-gruzii-vysokiy-uroven-smertnosti-sokhranyaetsya-262564647.html

Ковид-статистика Грузии: высокий уровень смертности сохраняется

Ковид-статистика Грузии: высокий уровень смертности сохраняется

В клиниках Грузии к этому времени 1 636 тяжелых ковид-пациентов, 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T11:32+0400

2021-12-03T11:32+0400

2021-12-03T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 100 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 857 933 случая заболевания коронавирусом, 12 258 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 397 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 799 850 человек.В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса уже более 1 млн человек>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 658 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 675, Шида Картли – 401, Самегрело - Земо Сванети – 302, Кахети – 252, Квемо Картли – 247, Аджария – 189, Самцхе-Джавахети – 134, Гурия – 111, Мцхета-Мтианети – 102, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.На данный момент в Грузии 45 799 активных случаев заболевания, из них 6 550 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 636 пациентов тяжелое, из них 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 127 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 38 122 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 42 155.В Грузии за последние сутки сделано 51 749 тестов на коронавирус: 31 223 – на антиген, 20 526 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 2 декабря, составляет 7,92%, за две недели – 8,75%, за семь дней – 8,39%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruzinskie-pensionery-stali-aktivnee-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-262487768.html

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