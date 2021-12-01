https://sputnik-georgia.ru/20211201/v-gruzii-polnostyu-vaktsinirovany-ot-koronavirusa-uzhe-bolee-1-mln-chelovek-262523906.html

В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса уже более 1 млн человек

В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса уже более 1 млн человек

В Грузии двумя дозами вакцины от коронавируса привились 35,1% взрослого населения 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T18:52+0400

2021-12-01T18:52+0400

2021-12-01T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Количество привитых двумя дозами вакцины от коронавируса в Грузии достигло 1 001 801 человека, согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Власти Грузии и эпидемиологи в один голос говорят о важности прививок от ковида, что только это спасает от смерти вследствие возможных осложнений, вызванных заболеванием. К этому времени в Грузии вакцинировано 35,1% взрослого населения.Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. В последнее время ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей. О пятой волне коронавируса в Грузии заговорили в октябре.Чтобы стимулировать вакцинацию среди граждан старше 60 лет, которые являются одной из групп риска, власти заявили, что заплатят за каждому по 200 лари. И действительно, пожилые люди стали чаще прививаться. Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня>>Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусом с 1 декабря в Грузии стали обязательными "зеленые паспорта" для посещения целого ряда заведений. Среди них объекты питания, гостиницы и другие объекты размещения, кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игорные залы, спа и фитнес-центры. Ковид-паспорта также нужны для передвижения на канатках на горнолыжных курортах.Ковид-паспорт могут получить полностью вакцинированные граждане Грузии и иностранцы, переболевшие на территории Грузии, а также те, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым – 24 часа.Для получения ковид-паспорта (QR-кода) нужно пройти регистрацию по ссылке covidpass.moh.gov.ge или скачать аппликацию Georgia e-Health с iPhone или с Android или аппликацию CovidPass Georgia с iPhone или с Android. В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор, по официальным данным, заболели 850 102 человека. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/kontseptsiya-zelenogo-pasporta-v-gruzii-mozhet-byt-peresmotrena-262517131.html

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общество, новости, грузия, здравоохранение, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ковид-паспорт