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О Грузии рассказали четыре всемирно известных издания
О Грузии рассказали четыре всемирно известных издания
Статьи с рассказом о туристических направлениях и богатых туристических возможностях Грузии опубликованы на английском, испанском, французском и немецком... 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T16:34+0400
2021-12-03T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии продолжает рекламную кампанию по популяризации Грузии в международных рейтинговых и влиятельных изданиях, сообщает ведомство.По данным администрации туризма, в ноябре-декабре четыре известных во всем мире онлайн-издания Conde Nast: Vogue France, Conde Nast Traveler UK, Conde Nast Traveler Spain и Architectural Digest Germany подготовили обширные статьи и фоторепортажи о туристических направлениях Грузии.Книга забытых рецептов аджарской кухни увидит свет до конца года&gt;&gt;Статьи "Пять причин, почему мы должны поехать в Грузию" вышли на английском, испанском, французском и немецком языках.Параллельно с этим на социальных сайтах электронных журналов выкладываются специальные посты о Грузии с рассказами и короткими видеороликами о туристических направлениях страны.В статьях на нескольких языках рассказывается о горных курортах Грузии - Местия, Бакуриани, Гудаури, Годердзи, Бахмаро, и экстремальных видах зимнего туризма. Благодаря статьям, читатель сможет узнать о горных тропах в Рача, Сванети, Тушети и других регионах Грузии.В статьях описаны и бальнеологические курорты: Боржоми, Саирме, Цхалтубо. Особое внимание уделяется грузинскому вину, кухне, историческим памятникам Мцхета, Сигнахи и архитектуре старого Тбилиси.В рамках масштабной кампании Национальной администрации туризма на сайтах крупнейших мировых медиаплощадках были размещены видеоролики, фотоотчеты, статьи и рекламные баннеры о туристических направлениях Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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О Грузии рассказали четыре всемирно известных издания

16:34 03.12.2021
© photo: courtesy of Goga ChanadiriРабота грузинского фотохудожника Гоги Чанадири из серии "Грузия сверху" - храм Джвари
Работа грузинского фотохудожника Гоги Чанадири из серии Грузия сверху - храм Джвари - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: courtesy of Goga Chanadiri
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Статьи с рассказом о туристических направлениях и богатых туристических возможностях Грузии опубликованы на английском, испанском, французском и немецком языках
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии продолжает рекламную кампанию по популяризации Грузии в международных рейтинговых и влиятельных изданиях, сообщает ведомство.
По данным администрации туризма, в ноябре-декабре четыре известных во всем мире онлайн-издания Conde Nast: Vogue France, Conde Nast Traveler UK, Conde Nast Traveler Spain и Architectural Digest Germany подготовили обширные статьи и фоторепортажи о туристических направлениях Грузии.
Книга забытых рецептов аджарской кухни увидит свет до конца года>>
Статьи "Пять причин, почему мы должны поехать в Грузию" вышли на английском, испанском, французском и немецком языках.
Параллельно с этим на социальных сайтах электронных журналов выкладываются специальные посты о Грузии с рассказами и короткими видеороликами о туристических направлениях страны.
В статьях на нескольких языках рассказывается о горных курортах Грузии - Местия, Бакуриани, Гудаури, Годердзи, Бахмаро, и экстремальных видах зимнего туризма. Благодаря статьям, читатель сможет узнать о горных тропах в Рача, Сванети, Тушети и других регионах Грузии.
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Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами
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В статьях описаны и бальнеологические курорты: Боржоми, Саирме, Цхалтубо. Особое внимание уделяется грузинскому вину, кухне, историческим памятникам Мцхета, Сигнахи и архитектуре старого Тбилиси.
В рамках масштабной кампании Национальной администрации туризма на сайтах крупнейших мировых медиаплощадках были размещены видеоролики, фотоотчеты, статьи и рекламные баннеры о туристических направлениях Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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