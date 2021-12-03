https://sputnik-georgia.ru/20211203/oppozitsiya-sozdala-problemy-rabote-sakrebulo-v-nekotorykh-rayonakh-gruzii-262582232.html

Оппозиция создала проблемы работе сакребуло в некоторых районах Грузии

Оппозиция создала проблемы работе сакребуло в некоторых районах Грузии

Ни одна партия не обладает большинством в ряде сакребуло, поэтому правящая партия не смогла собрать кворум 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T19:31+0400

2021-12-03T19:31+0400

2021-12-03T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В четырех из восьми муниципалитетов грузинского региона Самегрело – Земо Сванети не смогли избрать председателей сакребуло (совещательный орган) из-за протеста оппозиции.Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси>>Представили оппозиции от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание сразу после признания полномочий сакребуло Сенаки, Зугдиди, Цаленджиха и Чхороцку.Поскольку в указанных муниципалитетах ни одна партия не обладает большинством в сакребуло, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не смогла собрать кворум. В результате, заседание пришлось перенести на одну неделю.Ранее исполнительный секретарь партии "Для Грузии" Бердия Сичинава заявил, что представители партии будут присутствовать на заседании сакребуло Сенаки, Зугдиди, Цаленджиха и Чхороцку, однако не примут участия в процедуре избрания председателей сакребуло и их заместителей, а также в комплектации комиссий.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Заседания сакребуло прошли в районе Абаша, Мартвили, Хоби и Местия, где были избраны главы совещательного органа. Во всех этих муниципалитетах сакребуло возглавили представители правящей партии – Леван Макалатия в Абаша, Леван Сурмава в Мартвили, Леван Кавтарадзе в Хоби и Маизер Джапаридзе в Местия.В 64 городах и районах Грузии сегодня проходят первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных по итогам выборов. Почти во всех сакребуло большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У нее нет большинства лишь в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. Во всех шести городах оппозиция сорвала первые заседания сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/v-batumi-oppozitsiya-sorvala-pervoe-zasedanie-novogo-sakrebulo---video-262579802.html

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