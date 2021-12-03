https://sputnik-georgia.ru/20211203/ot-ierusalima-do-tbilisi--chto-nashel-izrailtyanin-v-gruzii-262502528.html

От Иерусалима до Тбилиси – что нашел израильтянин в Грузии

От Иерусалима до Тбилиси – что нашел израильтянин в Грузии

Любовь и взаимопонимание на генетическом уровне. В рамках проекта "Прогулки по Тифлису" колумнист Sputnik рассказывает об истории одного иностранца, который... 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T14:01+0400

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Почему иностранцы, приезжая в Тбилиси, стремятся купить квартиру в старом, историческом доме? По всей видимости по той же самой причине, по какой я бы купила в Венеции квартиру, выходящую своими окнами на один из каналов. Тут тебе и колорит, и феномен, и нечто другое, неизвестное, трудно облекаемое в слова. Вся правда о тбилисском полтергейсте, или Экспедиция в заброшенные здания >>>Вот об этом неизвестном мы и решили поговорить с Павлом Гелфондом, который купил квартиру в одном из исторических домов Тбилиси. Звоним ему. Павел хоть и купил квартиру в Тбилиси, но жить продолжает все же в другой стране.Пришел, увидел, полюбилРаздаются два продолжительных гудка. Затем и они тонут в булькающей тишине неосязаемого расстояния. Наступает интригующее ожидание. Наконец раздается голос. Приятный мужской голос с едва заметным одесским акцентом. Напряжение, свойственное началу беседы, проходит. И вот мы уже с ним болтаем, как вчерашние приятели. Болтаем долго и увлеченно. Пару раз его о чем-то спрашивают, он отвечает на иврите. Извиняется, что вынужден отвлекаться, поскольку на работе.– Но ведь сегодня воскресенье, – роняю я, забывая на минуту, что в Израиле отдыхают по субботам. Павел приехал в Иерусалим 32 года назад. Он родился под Одессой. В 15 лет мама отправила его учиться в медучилище, а по окончанию его Павел пошел служить в армию. Вернулся из армии, решил продолжить обучение и собрался поступать в военно-медицинскую академию. Но помешала так называемая пятая графа. В итоге долгие годы работал инженером. В медицину Павел вернулся после приезда в Израиль. Сегодня он работает в одном из медицинских центров Иерусалима. Женат, имеет дочь и сына. Лет шесть назад Павел приехал в Грузию и влюбился в страну с первого же взгляда.Но помимо впечатлений о поездке в разные регионы, Павел увез из Грузии в свою первую поездку нечто более ценное. Произошло это на Сухом мосту. Павел отправился на знаменитую барахолку и купил там три старых коллекционных ножа.– И вот после покупки ко мне подходит сторожил этой барахолки, коллекционер старинного холодного оружия Илья Дадашев и негромко говорит о том, что я явно переплатил за эти ножи, но говорить об этом громко, в присутствии коллег он не будет. В ту же встречу он предложил мне поехать к нему домой и показал свою богатейшую коллекцию ножей.Павла подкупило то, что он ни разу не предложил мне купить у него что-то. Илья сказал, что если он собирается заниматься коллекционированием, ему нужно вооружаться знаниями. С того самого дня началась их дружба.– Я вернулся тогда домой в Иерусалим и объявил жене, что она может делать как она пожелает, но на пенсию я поеду жить в Грузию. Тогда-то и родилась мысль купить квартиру в Тбилиси.Дух старины и романтизма– Почему в старом районе, а не новом и комфортабельном корпусе? – спрашиваю я у моего нового знакомого. Ведь благоустроенность и удобства в современном мире считаются чуть ли не главным мерилом быта.– Вы переступали порог парадной? – отвечает вопросом на вопрос Павел. – Там же все дышит стариной. У первой же ступени лестниц в парадной установлен на красивейшей ножке плафон. Как рассказали соседи, его как-то украли. Но жителям удалось выйти на след грабителей. И они заставили их принести плафон обратно. Я должен был в августе приехать и начать ремонт в квартире, но помешал коронавирус и все эти жуткие ограничения. Квартира, по всей видимости, состоит из двух квартир. Общая площадь квартиры составляет 120 метров. Я заплатил тогда за нее 8 тысяч долларов. В ней две спальни, два туалета, кухня и два коридорчика. Может в прошлом в ней были камины, печи. Сложно говорить об этом с уверенностью. Зато в доме сохранился старый паркет. Причем он в великолепном состоянии. В районе кухни он сильно скрипел, и я пригласил специалиста, который, посмотрев его, пришел к заключению, что паркет постелен еще первым владельцем дома. Реставрировать его по деньгам крайне невыгодно, но и заменять нельзя ни в коем случае. К тому же он меня устраивает в таком виде. Тбилисская ДНК – самые оригинальные тбилисские лестницы >>>А еще у меня есть склад, именно склад, а не подвал, потому что подвалы в этом доме подтапливаются грунтовыми водами. Наружные окна прежние владельцы заменили на металлопластик. А вот внутренние двери остались прежними – деревянными. И это тоже для нас редкость, потому что в Израиле давно используют деревянную стружку в качестве материала. Потолки в моей квартире в 4 с половиной метра. И это такая роскошь… От прежних владельцев досталась и люстра.Павел купил квартиру шесть лет назад у спортсмена. Рассказывает, что прежний владелец – игрок сборной по футболу, получил травму и ему сделали три операции на колене. Впрочем, восстановиться ему так и не удалось. Ну а потом неудачи посыпались на него, как из рога изобилия. Пытался открыть спортивную школу, не получилось. Хотел побороть депрессию, впал в наркотическую зависимость. В итоге он продал квартиру и купил что-то гораздо проще.– А люстра идеально вписывалась в антураж квартиры, но прежние владельцы попросили за нее слишком высокую цену, и я подумал, а ну ее, подыщу что-нибудь в антикварных магазинах. Но потом бывший хозяин подумал и продал люстру за 600 долларов.Одесский колорит в Тбилиси– Вы знаете, весь этот район, где я живу, это Чугурети, улица Ниношвили. Это одесский колорит, – рассказывает мужчина. – И хоть грузины и называют свои дворики итальянскими, они смахивают больше на одесские. И эти шумные пересуды во дворах, и гирлянды с бельем, и многое другое мне знакомо с детства. А эти резные по дереву детали?! Это же произведения искусства!Дом наш замечательный. Но он требует ремонта, реставрации. Я зашел как-то к соседу, он вывел меня на балкон и показал, как осыпается, падает лепнина. Там даже едва заметного землетрясения хватит, чтобы все посыпалось. А дом такой красивый и мне его очень жалко. Как реставрируют старые дома в Тбилиси: даруют жизнь или сокращают ее? >>>Знаете, я хотел починить дверь входную, она в неприглядном состоянии. Думал, заплачу тысячи 4 тысячи долларов на ее восстановление. А мне сказали – не трогай, ни в коем случае, огромный штраф. Вы понимаете, у меня даже нет вида на жительство в Грузии. И я достаточно законопослушный гражданин. Если бы у меня было бы грузинское гражданство, я смог бы стучать по столу и доказывать, что гибнет красота. Вообще, с реставрацией получается какой-то замкнутый круг. Мне жители дома объяснили, что, с одной стороны, государство говорит, что нет денег все это богатство спасать, оно присылает группу людей – оценщиков и реставраторов. И если восстановить дом стоит, допустим, 500 тысяч, они накручивают еще некоторую сумму сверху. А у людей нет таких денег, чтобы платить проценты с огромной суммы. С полмиллиона они может быть и нашли бы, а вот с полтора – это уже огромные деньги для Грузии.Вот вы спрашиваете, почему старый дом, а не новостройка… Люди, такие сумасшедшие как я, надеются на то, что наконец дойдет очередь и до его дома, и его отреставрируют снаружи.Любовь с первого взглядаПавел говорит о том, что сдавать свою квартиру он не собирается. Покупал он ее с тем, чтобы жить в ней, выйдя на пенсию – рыбалка, путешествия, времяпрепровождение. Будет приезжать на несколько месяцев. В конце концов, от Грузии до Израиля 2 часа 30 минут полета.У меня как-то в квартире что-то протекло, так надо было видеть – соседи все всполошились. Нана, позвони Марине, кричит одна соседка другой, чтобы достали ключи от закрытой квартиры. Один прибежал, второй, все стараются тебе помочь. В Израиле все иначе. Ну протекла у тебя крыша и протекла, никто из-за тебя не будет суетиться.А во дворе у моего тбилисского друга Ильи Дадашева я наблюдал вот такой случай.У них там во дворе сосед один умер, с которым конфликтовал другой сосед. Так вот этот житель заявил, что на поминки он не пойдет, но в последний путь обязательно проводит этого соседа. Это говорит о людях, об их взаимоотношениях и их ценностях. Все это заложено на генетическом уровне. Не потому что их этому кто-то учит. Просто это строй их жизни и все. И они по-другому не умеют.Я влюблен в Грузию, как мальчишка в свою первую любовь…Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/est-tolko--da-ili-net-dom-letopis-odnoy-iz-samykh-znamenitykh-gruzinskikh-semey-261583378.html

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культура, грузия, аналитика, колумнисты, тбилиси, прогулки по тифлису