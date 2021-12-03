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https://sputnik-georgia.ru/20211203/pochemu-grazhdane-gruzii-otkazyvayutsya-ot-vaktsinatsii-protiv-covid-19--poslednee-issledovanie-262577040.html
Почему граждане Грузии отказываются от вакцинации против коронавируса
Почему граждане Грузии отказываются от вакцинации против коронавируса
К этому времени в Грузии от коронавируса вакцинировано чуть больше 35% взрослого населения, эпидемиологи считают, что это крайне мало 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T16:49+0400
2021-12-03T17:11+0400
новости
грузия
опрос
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Большинство невакцинированных жителей Грузии опасаются побочных эффектов после прививки от COVID-19, это названо одной из основных причин, почему люди отказываются от вакцинации, сказано в совместном исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).Именно боязнь побочных последствий назвали причиной отказа от вакцинации 36,8% опрошенных.Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса&gt;&gt;В ходе исследования, проведенного в октябре текущего года, были опрошены 1 996 человек: 1 033 сельских жителя и 963 жителя городов. Участники опроса назвали причины, почему тянут с вакцинацией или категорически против прививок.Причиной отказа от вакцинации 35,8% респондентов назвали то, что они не доверяют препаратам, разработанным в кратчайшие сроки и недостаточно протестированным.Для 32,1% причина в существующих проблемах со здоровьем. Из общего числа опрошенных 13,9% сказали, что не доверяют конкретным маркам вакцины.Кроме того, 12,4% респондентов считают, что вакцина приводит к смерти или бесплодию.Аллергия на некоторые медикаменты является причиной для отказа от прививки для 8,6% опрошенных. А 7,9% полагаются на выработанный иммунитет после того, как переболели коронавирусом.Кроме того, небольшая часть опрошенных (4,6%) считает, что угроза COVID-19 преувеличена. Еще 2,6% уверены, что вакцина тестируется на населении. Для 0,1% вакцинация противоречит их религиозным убеждениям.Эпидемиологи считают, что остановить пандемию коронавируса может только массовая иммунизация населения, но темпы вакцинации в стране пока очень низкие. К этому времени от коронавируса привились всего 35,24% взрослого населения страны.Правительство же ставило перед собой задачу до конца года вакцинировать 70-75% жителей страны, максимально охватив людей старше 60 лет.Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. В последнее время ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей. О пятой волне коронавируса в Грузии заговорили в октябре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/spasti-gruziyu-ot-koronavirusa-mozhno-obyazatelnoy-vaktsinatsiey-i-kovid-pasportami--chkhaidze-261776424.html
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новости, грузия, опрос, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Почему граждане Грузии отказываются от вакцинации против коронавируса

16:49 03.12.2021 (обновлено: 17:11 03.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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К этому времени в Грузии от коронавируса вакцинировано чуть больше 35% взрослого населения, эпидемиологи считают, что это крайне мало
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Большинство невакцинированных жителей Грузии опасаются побочных эффектов после прививки от COVID-19, это названо одной из основных причин, почему люди отказываются от вакцинации, сказано в совместном исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Именно боязнь побочных последствий назвали причиной отказа от вакцинации 36,8% опрошенных.
Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса>>
В ходе исследования, проведенного в октябре текущего года, были опрошены 1 996 человек: 1 033 сельских жителя и 963 жителя городов. Участники опроса назвали причины, почему тянут с вакцинацией или категорически против прививок.
Причиной отказа от вакцинации 35,8% респондентов назвали то, что они не доверяют препаратам, разработанным в кратчайшие сроки и недостаточно протестированным.
Для 32,1% причина в существующих проблемах со здоровьем. Из общего числа опрошенных 13,9% сказали, что не доверяют конкретным маркам вакцины.
Кроме того, 12,4% респондентов считают, что вакцина приводит к смерти или бесплодию.
Аллергия на некоторые медикаменты является причиной для отказа от прививки для 8,6% опрошенных. А 7,9% полагаются на выработанный иммунитет после того, как переболели коронавирусом.
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Пятая волна
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Кроме того, небольшая часть опрошенных (4,6%) считает, что угроза COVID-19 преувеличена. Еще 2,6% уверены, что вакцина тестируется на населении. Для 0,1% вакцинация противоречит их религиозным убеждениям.
Эпидемиологи считают, что остановить пандемию коронавируса может только массовая иммунизация населения, но темпы вакцинации в стране пока очень низкие. К этому времени от коронавируса привились всего 35,24% взрослого населения страны.
Правительство же ставило перед собой задачу до конца года вакцинировать 70-75% жителей страны, максимально охватив людей старше 60 лет.
Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. В последнее время ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей. О пятой волне коронавируса в Грузии заговорили в октябре.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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