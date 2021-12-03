https://sputnik-georgia.ru/20211203/posol-ssha-poyasnila-svoyu-pozitsiyu-po-izbiratelnoy-sisteme-v-gruzii-262586364.html

Посол США пояснила свою позицию по избирательной системе в Грузии

Посол США пояснила свою позицию по избирательной системе в Грузии

Проходной барьер определен соглашением политических лидеров Грузии и соответствует интересам страны, заявила посол 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T21:43+0400

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2021-12-03T22:20+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

посольство сша в грузии

поправки по избирательной системе в конституцию грузии

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Двухпроцентный проходной барьер в парламент нужен для содействия формированию многопартийной системы в Грузии, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.Согласно проекту поправок в Конституцию Грузии, который принят в первом чтении, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Новые страсти по Конституции Грузии - чего опасается оппозиция >>В четверг председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что 2% или более низкий проходной барьер действует лишь в двух странах ЕС. При этом, Кобахидзе отметил, что является специалистом и экспертом в области конституционного права, в отличие от Дегнан.При этом американский дипломат высказала свое мнение о Кобахидзе."Безусловно, я с большим уважением отношусь к знаниям и опыту господина Кобахидзе в области конституционного права, так же как ко многим экспертам в области конституционного права, с которым мне довелось познакомиться в Грузии. Эта страна действительно счастлива тем, что у нее есть много образованных и хорошо информированных специалистов в сфере конституционного права", - отметила она.Накануне часть парламентской оппозиции начала консультации в связи с изменениями в Конституцию Грузии. По итогам встречи вице-спикер, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани заявил, партия поддерживает тот вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении, и аналогичная позиция у его коллег из оппозиции.Вместе с Иоселиани в консультациях приняли участие лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе, члены "Группы реформ" Хатуна Самнидзе и Теона Акубардия.Оппозиция начала консультации по поправкам в Конституцию Грузии >>Судьба конституционных поправок еще в начале ноября оказалась под вопросом, когда оппозиционные депутаты, в том числе из главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", один за другим начали заявлять, что отказываются от мандатов из-за "сфальсифицированных выборов". Позже основатель и идейный вдохновитель партии, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров остаться в парламенте, так как в противном случае они не смогут навещать его в тюрьме.Несмотря на это, парламент все же покинули лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Кроме того, депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила прервать свою парламентскую деятельность, но сдавать свои мандаты пока не будет. Оппозиционные депутаты объявили бойкот до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, посольство сша в грузии, поправки по избирательной системе в конституцию грузии