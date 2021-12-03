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Привитые граждане Грузии рассказали о побочных эффектах вакцины
Привитые граждане Грузии рассказали о побочных эффектах вакцины
Из вакцинированных от коронавируса граждан только у 37,2% были побочные явления от прививки 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T18:46+0400
2021-12-03T18:46+0400
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опрос
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Утомляемость, высокая температура, головные боли, давление – это основные симптомы, которые назвали вакцинированные от коронавируса граждане, говорится в совместном исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).В ходе исследования, проведенного в октябре текущего года, было опрошено 1 996 человек: 1 033 сельских жителя и 963 жителя городов.Почему граждане Грузии отказываются от вакцинации против коронавируса&gt;&gt;Согласно опросу, число респондентов, привитых первой дозой вакцины от COVID-19 и имевших какие-либо побочные эффекты, составляет 37,2%.Чаще всего вакцинированные упоминали такие побочные эффекты, как слабость и утомляемость (38,6%).У 33% привитых одной дозой вакцины наблюдались локальные боли, лихорадка (30,2%), боль в суставах (27,9%), головная боль (16,9%), боль в мышцах (12,6%), высокое давление (7,1%), покраснение в месте укола (4,7%), тревожность (4,6%), тошнота (3,6%), рвота (1,6%).В меньшей степени вакцинированные граждане страдали локальным расширением лимфатических узлов (1,1%), локальными отеками (0,5%) и диареей (0,1%).Вакцинация против COVID-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года, однако массовый характер она приняла 5 июля. К этому времени в стране сделано 2 211 839 прививок. Количество привитых двумя полными дозами вакцины от коронавируса составляет 1 009 992 человека - 35,24% взрослого населения.Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для полной иммунизации населения и пытаются активизировать этот процесс.
https://sputnik-georgia.ru/20211128/gruzinskaya-tserkov-ne-podderzhivaet-prinuditelnuyu-vaktsinatsiyu---patriarkhiya-262431075.html
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новости, грузия, опрос, коронавирус covid-19

Привитые граждане Грузии рассказали о побочных эффектах вакцины

18:46 03.12.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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Из вакцинированных от коронавируса граждан только у 37,2% были побочные явления от прививки
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Утомляемость, высокая температура, головные боли, давление – это основные симптомы, которые назвали вакцинированные от коронавируса граждане, говорится в совместном исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В ходе исследования, проведенного в октябре текущего года, было опрошено 1 996 человек: 1 033 сельских жителя и 963 жителя городов.
Почему граждане Грузии отказываются от вакцинации против коронавируса>>
Согласно опросу, число респондентов, привитых первой дозой вакцины от COVID-19 и имевших какие-либо побочные эффекты, составляет 37,2%.
Чаще всего вакцинированные упоминали такие побочные эффекты, как слабость и утомляемость (38,6%).
У 33% привитых одной дозой вакцины наблюдались локальные боли, лихорадка (30,2%), боль в суставах (27,9%), головная боль (16,9%), боль в мышцах (12,6%), высокое давление (7,1%), покраснение в месте укола (4,7%), тревожность (4,6%), тошнота (3,6%), рвота (1,6%).
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В меньшей степени вакцинированные граждане страдали локальным расширением лимфатических узлов (1,1%), локальными отеками (0,5%) и диареей (0,1%).
Вакцинация против COVID-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года, однако массовый характер она приняла 5 июля. К этому времени в стране сделано 2 211 839 прививок. Количество привитых двумя полными дозами вакцины от коронавируса составляет 1 009 992 человека - 35,24% взрослого населения.
Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для полной иммунизации населения и пытаются активизировать этот процесс.
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