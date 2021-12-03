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Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека
Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека
Участники акции протестуют против строительства нового стадиона на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала четырех участников акции протеста против строительства футбольного стадиона в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По информации ведомства, все четверо задержаны в административном порядке – за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.По распространенной в СМИ информации, строительство крытого стадиона планируется на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии.Участники акции не хотят, чтобы на территории, которая служит зоной отдыха для нескольких тысяч человек, построили футбольный стадион, и требуют перенести его в другое место.К этому времени ситуация на месте спокойная, акция завершена.Как заявил один из участников акции, удалось договориться с представителями Футбольной федерации Грузии и им пообещали, что спецтехника покинет территорию. Также стороны условились, что в ближайшее время инициативная группа проведет с Федерацией переговоры.Последний раз акцию с этим требованием жители Диди Дигоми провели летом.По их словам, онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии. Местные жители утверждали, что для строительства стадиона было вырублено 41 дерево и им удалось несколько раз остановить процесс начала строительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, федерация футбола грузии

Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека

22:19 03.12.2021 (обновлено: 22:21 03.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliРайон Диди Дигоми. Вид на город Тбилиси
Район Диди Дигоми. Вид на город Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Участники акции протестуют против строительства нового стадиона на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала четырех участников акции протеста против строительства футбольного стадиона в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
По информации ведомства, все четверо задержаны в административном порядке – за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.
По распространенной в СМИ информации, строительство крытого стадиона планируется на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии.
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Участники акции не хотят, чтобы на территории, которая служит зоной отдыха для нескольких тысяч человек, построили футбольный стадион, и требуют перенести его в другое место.
К этому времени ситуация на месте спокойная, акция завершена.
Как заявил один из участников акции, удалось договориться с представителями Футбольной федерации Грузии и им пообещали, что спецтехника покинет территорию. Также стороны условились, что в ближайшее время инициативная группа проведет с Федерацией переговоры.
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Последний раз акцию с этим требованием жители Диди Дигоми провели летом.
По их словам, онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии. Местные жители утверждали, что для строительства стадиона было вырублено 41 дерево и им удалось несколько раз остановить процесс начала строительства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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