https://sputnik-georgia.ru/20211203/protest-protiv-stadiona-v-tbilisi--zaderzhany-chetyre-cheloveka-262586829.html

Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека

Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека

Участники акции протестуют против строительства нового стадиона на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T22:19+0400

2021-12-03T22:19+0400

2021-12-03T22:21+0400

общество

новости

грузия

федерация футбола грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/03/248700367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_446b54bf2ec7563402ebb048975614a9.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала четырех участников акции протеста против строительства футбольного стадиона в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По информации ведомства, все четверо задержаны в административном порядке – за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.По распространенной в СМИ информации, строительство крытого стадиона планируется на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии.Участники акции не хотят, чтобы на территории, которая служит зоной отдыха для нескольких тысяч человек, построили футбольный стадион, и требуют перенести его в другое место.К этому времени ситуация на месте спокойная, акция завершена.Как заявил один из участников акции, удалось договориться с представителями Футбольной федерации Грузии и им пообещали, что спецтехника покинет территорию. Также стороны условились, что в ближайшее время инициативная группа проведет с Федерацией переговоры.Последний раз акцию с этим требованием жители Диди Дигоми провели летом.По их словам, онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии. Местные жители утверждали, что для строительства стадиона было вырублено 41 дерево и им удалось несколько раз остановить процесс начала строительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/predvybornyy-spektakl--v-batumi-vystupili-protiv-stroitelstva-palmovogo-ostrova-259771286.html

https://sputnik-georgia.ru/20211130/zhiteli-sela-v-kakheti-protestuyut-protiv-stroitelstva-ges-262494260.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, федерация футбола грузии