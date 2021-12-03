https://sputnik-georgia.ru/20211203/protest-protiv-stadiona-v-tbilisi--zaderzhany-chetyre-cheloveka-262586829.html
Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека
Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека
Участники акции протестуют против строительства нового стадиона на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T22:19+0400
2021-12-03T22:19+0400
2021-12-03T22:21+0400
общество
новости
грузия
федерация футбола грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/03/248700367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_446b54bf2ec7563402ebb048975614a9.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала четырех участников акции протеста против строительства футбольного стадиона в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По информации ведомства, все четверо задержаны в административном порядке – за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.По распространенной в СМИ информации, строительство крытого стадиона планируется на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии.Участники акции не хотят, чтобы на территории, которая служит зоной отдыха для нескольких тысяч человек, построили футбольный стадион, и требуют перенести его в другое место.К этому времени ситуация на месте спокойная, акция завершена.Как заявил один из участников акции, удалось договориться с представителями Футбольной федерации Грузии и им пообещали, что спецтехника покинет территорию. Также стороны условились, что в ближайшее время инициативная группа проведет с Федерацией переговоры.Последний раз акцию с этим требованием жители Диди Дигоми провели летом.По их словам, онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии. Местные жители утверждали, что для строительства стадиона было вырублено 41 дерево и им удалось несколько раз остановить процесс начала строительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/predvybornyy-spektakl--v-batumi-vystupili-protiv-stroitelstva-palmovogo-ostrova-259771286.html
https://sputnik-georgia.ru/20211130/zhiteli-sela-v-kakheti-protestuyut-protiv-stroitelstva-ges-262494260.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/03/248700367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_cdb0dab33d61b7b5310e0e67b65403ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, федерация футбола грузии
Протест против стадиона в Тбилиси – задержаны четыре человека
22:19 03.12.2021 (обновлено: 22:21 03.12.2021)
Участники акции протестуют против строительства нового стадиона на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала четырех участников акции протеста против строительства футбольного стадиона в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
По информации ведомства, все четверо задержаны в административном порядке – за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.
По распространенной в СМИ информации, строительство крытого стадиона планируется на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии.
Участники акции не хотят, чтобы на территории, которая служит зоной отдыха для нескольких тысяч человек, построили футбольный стадион, и требуют перенести его в другое место.
К этому времени ситуация на месте спокойная, акция завершена.
Как заявил один из участников акции, удалось договориться с представителями Футбольной федерации Грузии и им пообещали, что спецтехника покинет территорию. Также стороны условились, что в ближайшее время инициативная группа проведет с Федерацией переговоры.
Последний раз акцию с этим требованием жители Диди Дигоми провели летом.
По их словам, онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии. Местные жители утверждали, что для строительства стадиона было вырублено 41 дерево и им удалось несколько раз остановить процесс начала строительства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.