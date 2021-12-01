https://sputnik-georgia.ru/20211201/zachem-nuzhny-dve-applikatsii-dlya-kovid-pasporta-poyasneniya-pravitelstva-262530494.html
Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства
Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства
"Зеленый паспорт" граждане Грузии могут иметь как в бумажном варианте, так и в электронном виде в мобильном телефоне 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T23:03+0400
2021-12-01T23:03+0400
2021-12-01T23:03+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
ковид-паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261797999_0:31:3079:1762_1920x0_80_0_0_ea043de9beb647c3ecfcb495bfa209c3.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В Грузии с 1 декабря начали действовать ковид-паспорта - их можно скачать на телефон по двум аппликациям - Georgia e-Health и CovidPass Georgia.Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией при правительстве Грузии Георгий Гибрадзе пояснил, для чего нужны сразу две аппликации.Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена>>При этом он отметил, что аппликация CovidPass Georgia более проста в использовании.При этом считать QR-код в случае ковид-паспорта, используемого внутри страны, можно как с телефона, так и с бумажного паспорта, выдаваемого в Доме юстиции.Получить ковид-паспорт могут вакцинированные двумя дозами как граждане Грузии, так и иностранцы, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР-теста.Предъявление ковид-паспорта или QR-кода в Грузии понадобится при посещении следующих объектов: гостиницы и другие объекты размещения; открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах; кинотеатры; театры; концертные залы; оперные театры; развлекательные заведения; казино и игорные залы; спа и фитнес-центры; канатки на горнолыжных курортах; детские центры (для лиц старше 18 лет).В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.К этому времени в Грузии полностью двумя дозами вакцинировано более одного миллиона человек, это 35% взрослого населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/kovid-pasporta-v-gruzii---glavnoe-262492112.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261797999_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_165bc42b857bd07efcda9daf0e0ff85b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ковид-паспорт
Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства
"Зеленый паспорт" граждане Грузии могут иметь как в бумажном варианте, так и в электронном виде в мобильном телефоне
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В Грузии с 1 декабря начали действовать ковид-паспорта - их можно скачать на телефон по двум аппликациям - Georgia e-Health и CovidPass Georgia.
Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией при правительстве Грузии Георгий Гибрадзе пояснил, для чего нужны сразу две аппликации.
"Если мы отправляемся за границу, нам нужна аппликация Georgia e-Health, как и загранпаспорт, а внутри страны мы используем условно удостоверение личности – аппликацию CovidPass Georgia", - пояснил Гибрадзе.
При этом он отметил, что аппликация CovidPass Georgia более проста в использовании.
При этом считать QR-код в случае ковид-паспорта, используемого внутри страны, можно как с телефона, так и с бумажного паспорта, выдаваемого в Доме юстиции.
Получить ковид-паспорт могут вакцинированные двумя дозами как граждане Грузии, так и иностранцы, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.
Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР-теста.
Предъявление ковид-паспорта или QR-кода в Грузии понадобится при посещении следующих объектов: гостиницы и другие объекты размещения; открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах; кинотеатры; театры; концертные залы; оперные театры; развлекательные заведения; казино и игорные залы; спа и фитнес-центры; канатки на горнолыжных курортах; детские центры (для лиц старше 18 лет).
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.
К этому времени в Грузии полностью двумя дозами вакцинировано более одного миллиона человек, это 35% взрослого населения.
Читайте также:
Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"
Обслуживание клиентов без "зеленого паспорта"
в Грузии чревато последствиями
С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов
- все что надо знать
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.