https://sputnik-georgia.ru/20211201/zachem-nuzhny-dve-applikatsii-dlya-kovid-pasporta-poyasneniya-pravitelstva-262530494.html

Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства

Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства

"Зеленый паспорт" граждане Грузии могут иметь как в бумажном варианте, так и в электронном виде в мобильном телефоне 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T23:03+0400

2021-12-01T23:03+0400

2021-12-01T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В Грузии с 1 декабря начали действовать ковид-паспорта - их можно скачать на телефон по двум аппликациям - Georgia e-Health и CovidPass Georgia.Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией при правительстве Грузии Георгий Гибрадзе пояснил, для чего нужны сразу две аппликации.Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена>>При этом он отметил, что аппликация CovidPass Georgia более проста в использовании.При этом считать QR-код в случае ковид-паспорта, используемого внутри страны, можно как с телефона, так и с бумажного паспорта, выдаваемого в Доме юстиции.Получить ковид-паспорт могут вакцинированные двумя дозами как граждане Грузии, так и иностранцы, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР-теста.Предъявление ковид-паспорта или QR-кода в Грузии понадобится при посещении следующих объектов: гостиницы и другие объекты размещения; открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах; кинотеатры; театры; концертные залы; оперные театры; развлекательные заведения; казино и игорные залы; спа и фитнес-центры; канатки на горнолыжных курортах; детские центры (для лиц старше 18 лет).В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.К этому времени в Грузии полностью двумя дозами вакцинировано более одного миллиона человек, это 35% взрослого населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/kovid-pasporta-v-gruzii---glavnoe-262492112.html

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