https://sputnik-georgia.ru/20211203/tseny-na-prodovolstvie-v-mire-prodolzhayut-rasti---novye-dannye-fao-262578002.html
Цены на продовольствие в мире продолжают расти - новые данные FAO
Цены на продовольствие в мире продолжают расти - новые данные FAO
Индекс FAO вырос в результате повышения цен на молочные продукты, сахар и зерновые 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T17:52+0400
2021-12-03T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в ноябре вырос на 1,2% по сравнению с октябрем, до 134,4 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Увеличение индекса связано главным образом с ростом цен на молочные продукты, сахар и зерновые.Индекс цен на зерновые в ноябре вырос на 3,1%, или на 4,3 пункта, до 141,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.Кроме того, индекс цен на сахар в ноябре составил 120,7 пункта (рост на 1,6 пункта или на 1,6%). Повышение показателя связано с ростом цен на этанол, что привело к увеличению объемов использования сахарного тростника для производства этанола в Бразилии – крупнейшем мировом экспортере сахара.Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в ноябре вырос на 3,4%, или на 4,1 пункта, до 125,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на сухое молоко, молоко и сливочное масло, говорится в релизе.Индекс цен на растительное масло снизился на 0,2% к октябрю, или на 0,3 пункта, до 184,6 пункта. Это незначительное снижение объясняется более низкими котировками соевого и рапсового масел, при этом котировки пальмового масла практически не изменились.Наконец, индекс цен на мясо составил 109,8 пункта, продемонстрировав снижение на 0,9%, или на 1 пункт. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая. Также упали цены на баранину - в связи с увеличением поставок из Австралии. Котировки цен на мясо птицы почти не изменились.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Цены на продовольствие в мире продолжают расти - новые данные FAO
Индекс FAO вырос в результате повышения цен на молочные продукты, сахар и зерновые
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Мировой индекс цен на продовольственные товары в ноябре вырос на 1,2% по сравнению с октябрем, до 134,4 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO).
Увеличение индекса связано главным образом с ростом цен на молочные продукты, сахар и зерновые.
Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 годов.
Индекс цен на зерновые в ноябре вырос на 3,1%, или на 4,3 пункта, до 141,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.
Кроме того, индекс цен на сахар в ноябре составил 120,7 пункта (рост на 1,6 пункта или на 1,6%). Повышение показателя связано с ростом цен на этанол, что привело к увеличению объемов использования сахарного тростника для производства этанола в Бразилии – крупнейшем мировом экспортере сахара.
Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в ноябре вырос на 3,4%, или на 4,1 пункта, до 125,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на сухое молоко, молоко и сливочное масло, говорится в релизе.
Индекс цен на растительное масло снизился на 0,2% к октябрю, или на 0,3 пункта, до 184,6 пункта. Это незначительное снижение объясняется более низкими котировками соевого и рапсового масел, при этом котировки пальмового масла практически не изменились.
Наконец, индекс цен на мясо составил 109,8 пункта, продемонстрировав снижение на 0,9%, или на 1 пункт. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая. Также упали цены на баранину - в связи с увеличением поставок из Австралии. Котировки цен на мясо птицы почти не изменились.
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